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Молдавский депутат назвал новую налоговую политику властей грабежом

Молдавский депутат назвал новую налоговую политику властей грабежом - 10.09.2026, ПРАЙМ

Молдавский депутат назвал новую налоговую политику властей грабежом

Новая налоговая политика властей Молдавии является легитимизацией крупнейшего грабежа со времен массовой приватизации в начале 90-х годов, заявил депутат... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T21:22+0300

2026-09-10T21:22+0300

2026-09-10T21:25+0300

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КИШИНЕВ, 10 сен - ПРАЙМ. Новая налоговая политика властей Молдавии является легитимизацией крупнейшего грабежа со времен массовой приватизации в начале 90-х годов, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционной Партии коммунистов Константин Старыш. Парламент Молдавии в четверг рассмотрел в первом чтении новый проект налоговой политики. Законопроект предусматривает, что ставка подоходного налога для крестьянских хозяйств вырастет почти вдвое - с 7% до 12%, будет введен налог на посылки с онлайн-платформ, появится "налог на порок" в размере 6% за участие в азартных играх и лотереях. Ставка НДС для сферы общепита и гостиничного бизнеса повысится с 8% до 12%, вырастет НДС на природный газ и электроэнергию. Для большинства подакцизных товаров ставки планируют повысить на 10%, акциз для дизельного топлива вырастет на 20%. "По сути, налоговая политика, представленная нам сегодня, это легитимизация крупнейшего грабежа народа со времен массовой приватизации в начале 90-х годов. Выживающих заставляют проявлять солидарность с жирующими и ворующими, а не наоборот", - сказал Старыш на брифинге. По его словам, банки получают сверхприбыли, кредитуя правительство, а потом выплачивают гигантские дивиденды родственникам влиятельных представителей правящего клана. Старыш считает, что при таких схемах власти и не заметят мизерного повышения налога, а вот для тех, кто экономил, покупая товары на цифровых платформах, кто копил на поход в кафе хотя бы раз в месяц, введение и повышение налогов - страшный удар. "Этот документ выталкивает бедных за черту бедности. И на корню уничтожает и без того тонкую прослойку среднего класса, на котором обычно зиждется любое общество. Для всех этих людей коммунальные счета, для которых и сегодня они не очень-то подъемны, будут сравнимы с оформленным приговором", - подчеркнул он. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.

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мировая экономика, молдавия, нацбанк