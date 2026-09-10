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Рынок на подъеме: аналитики спрогнозировали рост индекса Мосбиржи

Рынок на подъеме: аналитики спрогнозировали рост индекса Мосбиржи - 10.09.2026, ПРАЙМ

Рынок на подъеме: аналитики спрогнозировали рост индекса Мосбиржи

Российский рынок акций в четверг ощутимо вырос, поднявшись выше психологического уровня 2300 пунктов по главному индексу на фоне дорогой нефти, следует из... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T19:46+0300

2026-09-10T19:46+0300

2026-09-10T19:46+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг ощутимо вырос, поднявшись выше психологического уровня 2300 пунктов по главному индексу на фоне дорогой нефти, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,98% - до 2308,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях поднялся на 3,16% - до 850,09 пункта, долларовый РТС - на 3,32%, до 862,31 пункта. Валютные индексы выросли сильнее на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъеме Российский рынок акций в четверг торговался с повышением на фоне активно дорожающей на мировом рынке в район максимумов с середины мая нефти. Индекс Мосбиржи при этом закрепился выше психологического уровня 2300 пунктов. "Фактор геополитики по-прежнему поддерживает у нас умеренный оптимизм. Сегодня в очередной раз прозвучала возможность встречи лидеров России, Китая и США на полях предстоящего саммита АТЭС. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Абу-Даби как место проведения трехсторонних переговоров РФ-США-Украина будет на повестке дня по мере их подготовки", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций. Дополнительным позитивом выступает ускорение роста котировок нефти, хотя это вновь частично нивелируется быстрым подорожанием рубля, добавляет он. В частности, подорожали акции "Новатэка" (+5,9%), "Роснефти" (+6,2%), "Газпрома" (+5,1%), Сбербанка (+2,8%). Подешевели акции "Ленты" (-1,1%), "Норникеля" (-1,5%), также привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-0,5%), которые по традиции "минусуют" вследствие укрепления рубля. Стоимость нефти к 19.20 мск росла на 6% - до 107,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99 пунктов. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили рост и вернулись к пикам с августа, получая поддержку от энергетического сектора, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Еще одним позитивным сюрпризом в подобных условиях могло бы стать пятничное снижение ключевой ставки ЦБ РФ хотя бы на 25 базисных пунктов или смягчение тона регулятора, хотя одним из основных сценариев остается сохранение стоимости заимствований на уровне 14% годовых", - добавляет она. На фоне изменчивости новостного фона и высокой зависимости от геополитики индекс Мосбиржи по-прежнему находится в зоне неопределенности, считает Максим Федосов из УК "Первая". "Тем не менее мы ожидаем его роста до уровня 2500 пунктов к концу года и до 3000 пунктов – в течение 12 месяцев", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, мосбиржа, ртс, россия