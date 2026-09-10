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В Москве 12 и 13 сентября ограничат движение транспорта

В Москве 12 и 13 сентября ограничат движение транспорта - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Москве 12 и 13 сентября ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре и на западе Москвы 12 и 13 сентября в связи с проведением "Московского осеннего велофестиваля", а также... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T08:20+0300

2026-09-10T08:20+0300

2026-09-10T08:20+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре и на западе Москвы 12 и 13 сентября в связи с проведением "Московского осеннего велофестиваля", а также велогонок "Москва", "Россия" и Московского детского велофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На Садовом кольце, а также на ряде улиц в центре и на западе города 12 сентября временно закроют движение транспорта в связи с проведением мероприятия "Московский осенний велофестиваль", а также велогонок "Москва" и "Россия", 13 сентября автомобилисты временно не смогут проехать по Цветному бульвару в связи с проведением Московского детского велофестиваля", - говорится в сообщении. Уточняется, что с 11 сентября до 13 сентября проезд закроют в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. "Основные ограничения движения запланированы на 12 сентября. С 00.01 до 19.00 закроют движение на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в каждом направлении", - добавляется в сообщении. Отмечается, что с 07.00 с открытием движения велоколонны и по мере ее прохождения нельзя будет проехать по Садовому кольцу в каждом направлении, по улице Косыгина от проспекта Вернадского до Воробьевского шоссе, по Воробьевскому шоссе от улицы Косыгина до Бережковской набережной, по Бережковской набережной от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко, по набережной Тараса Шевченко в районе Бородинского моста, по съездам с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко и Бережковскую набережную, по Большой Дорогомиловской улице в районе Бородинского моста и по самому Бородинскому мосту, а также по Смоленской улице от Бородинского моста до Садового кольца. "С 11.00 до 19.00 для движения транспорта закроют улицу Косыгина от Мичуринского проспекта до дома 20 при движении в сторону Ленинского проспекта, а также от дома 20 до дома 28, строения 1 при движении в сторону Мичуринского проспекта. С 11.10 до 19.00 нельзя будет проехать по Университетскому проспекту от Менделеевской улицы до улицы Лебедева", - подчеркивается в сообщении. Кроме того, с 10.00 11 сентября до 06.00 13 сентября для движения транспорта будет закрыта одна крайняя левая полоса с занятием парковки на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в каждом направлении. "Водителей просят обратить внимание, что с 00.01 11 сентября до 23.59 13 сентября на Университетской площади в парковочном кармане в районе пересечения с улицей Косыгина и от Университетского проспекта до улицы Косыгина будет запрещена парковка", - уточняется в сообщении. Помимо этого, с 00.01 12 сентября до окончания мероприятий нельзя будет припарковать машину на всех участках ограничений. А 13 сентября с 08.00 до 19.00 будут действовать перекрытия на Цветном бульваре от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях. "С 00.01 13 сентября до окончания мероприятия будет запрещена парковка на всех участках перекрытий", - добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , москва