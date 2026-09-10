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Более 28,7 миллиона поездок совершили на бесконтактных трамваях в Москве

Более 28,7 миллиона поездок совершили на бесконтактных трамваях в Москве - 10.09.2026, ПРАЙМ

Более 28,7 миллиона поездок совершили на бесконтактных трамваях в Москве

Более 28,7 миллиона поездок совершили пассажиры на бесконтактных трамваях по проспекту Академика Сахарова в Москве за первый год работы, сообщает столичный... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T10:54+0300

2026-09-10T10:54+0300

2026-09-10T10:54+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Более 28,7 миллиона поездок совершили пассажиры на бесконтактных трамваях по проспекту Академика Сахарова в Москве за первый год работы, сообщает столичный департамент транспорта в своем канале на платформе "Макс". Десятого сентября 2025 года на проспекте Академика Сахарова власти столицы открыли первый в России участок трамвайной линии без контактной сети. На него вышли трамваи "Львенок-Москва" с автономным ходом. "За первый год работы участка на трамвайных маршрутах, которые проходят по проспекту Академика Сахарова, совершили более 28,7 миллиона поездок. Такие показатели говорят о востребованности направления", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы во вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. В департаменте напомнили, что в ноябре 2025 года и в апреле 2026 года на проспекте Академика Сахарова власти запустили трамвайные диаметры Т1 и Т2. Сегодня они проходят через 20 жилых, образовательных и деловых районов Москвы. Пассажиры могут пересесть на 41 станцию метро, МЦК, МЦД и железной дороги, а также на четыре железнодорожных вокзала. "Московские трамвайные диаметры работают по принципу наземного уличного метро: современные полностью низкопольные вагоны ходят каждые шесть минут, а на общем участке между "Красносельской" и "Тульской" — каждые три минуты", - заключили в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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