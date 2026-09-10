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В Москве задержали семерых сотрудников фирмы, помогавшей оформлять кредиты

В Москве задержали семерых сотрудников фирмы, помогавшей оформлять кредиты - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Москве задержали семерых сотрудников фирмы, помогавшей оформлять кредиты

Сотрудники ГУМВД России по Москве задержали семерых сотрудников фирмы, помогавшей гражданам оформлять кредиты, общий материальный ущерб составил более 130... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:04+0300

2026-09-10T12:04+0300

2026-09-10T12:04+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сотрудники ГУМВД России по Москве задержали семерых сотрудников фирмы, помогавшей гражданам оформлять кредиты, общий материальный ущерб составил более 130 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Одно из таких расследуется моими коллегами из УВД по ТиНАО ГУМВД России по Москве. Ими задержаны семеро сотрудников фирмы, которая гражданам помогала оформить кредиты... В настоящее время в уголовном деле тринадцать эпизодов, общий материальный ущерб составил более ста тридцати миллионов рублей", - написала Волк в канале на платформе "Макс". По данным ведомства, при подписании договоров с клиентами злоумышленники умалчивали, что в качестве залога в документах указано принадлежащее обратившимся жилье. Кредитные брокеры не сообщали реквизиты счета для погашения займа и адрес офиса организации, из-за чего у клиентов не оставалось возможностей вернуть деньги. Через некоторое время задолженность формировалась искусственно, что приводило к потере жилья, которое продавалось или переоформлялось на подконтрольную организацию. "Однако есть все основания полагать, что количество потерпевших гораздо больше, проводится проверка по заявлениям еще тридцати граждан", - заключила Волк. В МВД РФ предупредили, что организация, которая выдает деньги и которой заемщик обязан их возвращать, должна быть одним юридическим лицом, а одобрение займа на значительную сумму без проверки кредитной истории и платежеспособности является явным признаком мошенничества. Гражданам также порекомендовали внимательно читать условия кредитных договоров, проверять пункты о поручительстве и обеспечении имуществом и не принимать решение о залоге жилья в спешке или под психологическим давлением.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, россия, москва, мвд