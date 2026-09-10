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Жителям Москвы рекомендовали использовать метро в четверг
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро в четверг - 10.09.2026, ПРАЙМ
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро в четверг
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в четверг в связи с локальными перекрытиями движения в центре и на юго-западе города, сообщает... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:02+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в четверг в связи с локальными перекрытиями движения в центре и на юго-западе города, сообщает столичный департамент транспорта.
"В городе - вечерний разъезд. Возможны локальные ограничения движения в ЦАО и ЮЗАО. Рекомендуем для поездок использовать метро", говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей при поездке на автомобиле выезжать после 20.00, заложить дополнительное время на дорогу, заранее планировать маршрут, а также использовать навигатор.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
Жителям Москвы рекомендовали использовать метро в четверг
Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро в четверг из-за перекрытий движения
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в четверг в связи с локальными перекрытиями движения в центре и на юго-западе города, сообщает столичный департамент транспорта.
"В городе - вечерний разъезд. Возможны локальные ограничения движения в ЦАО и ЮЗАО. Рекомендуем для поездок использовать метро", говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей при поездке на автомобиле выезжать после 20.00, заложить дополнительное время на дорогу, заранее планировать маршрут, а также использовать навигатор.