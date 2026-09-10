https://1prime.ru/20260910/moskva-873200069.html

В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении

В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении

Премьера документального сериала "Линия сборки" о современном российском машиностроении состоялась в Москве, в выпусках зрители увидят, как создается... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:21+0300

2026-09-10T18:21+0300

2026-09-10T18:21+0300

россия

бизнес

москва

калужская область

чувашия

антон алиханов

минпромторг

rutube

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873200069.jpg?1789053669

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьера документального сериала "Линия сборки" о современном российском машиностроении состоялась в Москве, в выпусках зрители увидят, как создается отечественная спецтехника, говорится в сообщении Минпромторга России. "Авито Спецтехника" и Минпромторг России запускают документальный сериал "Линия сборки" о современном российском машиностроении. В десяти выпусках зрители увидят полный цикл создания отечественной спецтехники – от разработки и производства до испытаний и работы в реальных условиях, а также познакомятся с инженерами, конструкторами, технологами и рабочими, благодаря которым появляются эти машины. В Москве состоялась премьера документального сериала "Линия сборки" от "Авито Спецтехника", - говорится в сообщении. Проект направлен на развитие рынка спецтехники и поддержку российского машиностроения. Документальный сериал "Линия сборки" показывает современное российское машиностроение изнутри и помогает зрителям разобраться в том, как устроены машины, какие технологии и инженерные решения используются при их создании и для каких задач они предназначены. "Развитие индустриального кино сегодня рассматривается Минпромторгом России не как узкоотраслевая задача в сфере культуры, а как стратегический инструмент реализации государственной промышленной политики. Наша задача – транслировать объективный образ современной российской промышленности массовой аудитории, прежде всего молодежи, стоящей перед выбором профессионального пути", – сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой. Министр добавил, что в каждом выпуске сериала отражены талант машиностроителей, инженеров и конструкторов, которые способны создавать и интегрировать в машины технологии беспилотного управления, экологичные силовые установки, автоматизировать и цифровизировать производственные процессы. Съемки проекта прошли на предприятиях в Челябинской, Самарской, Ростовской и Калужской областях, Чувашии, Пермском крае и других регионах России. Сериал будет доступен на платформах "Дзен", VK, Rutube и "Иви". Первые две серии выходят 10 сентября, новые эпизоды будут публиковаться раз в две недели.

москва

калужская область

чувашия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, москва, калужская область, чувашия, антон алиханов, минпромторг, rutube