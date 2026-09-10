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В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении
В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении
Премьера документального сериала "Линия сборки" о современном российском машиностроении состоялась в Москве, в выпусках зрители увидят, как создается... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:21+0300
2026-09-10T18:21+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьера документального сериала "Линия сборки" о современном российском машиностроении состоялась в Москве, в выпусках зрители увидят, как создается отечественная спецтехника, говорится в сообщении Минпромторга России.
"Авито Спецтехника" и Минпромторг России запускают документальный сериал "Линия сборки" о современном российском машиностроении. В десяти выпусках зрители увидят полный цикл создания отечественной спецтехники – от разработки и производства до испытаний и работы в реальных условиях, а также познакомятся с инженерами, конструкторами, технологами и рабочими, благодаря которым появляются эти машины. В Москве состоялась премьера документального сериала "Линия сборки" от "Авито Спецтехника", - говорится в сообщении.
Проект направлен на развитие рынка спецтехники и поддержку российского машиностроения. Документальный сериал "Линия сборки" показывает современное российское машиностроение изнутри и помогает зрителям разобраться в том, как устроены машины, какие технологии и инженерные решения используются при их создании и для каких задач они предназначены.
"Развитие индустриального кино сегодня рассматривается Минпромторгом России не как узкоотраслевая задача в сфере культуры, а как стратегический инструмент реализации государственной промышленной политики. Наша задача – транслировать объективный образ современной российской промышленности массовой аудитории, прежде всего молодежи, стоящей перед выбором профессионального пути", – сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой.
Министр добавил, что в каждом выпуске сериала отражены талант машиностроителей, инженеров и конструкторов, которые способны создавать и интегрировать в машины технологии беспилотного управления, экологичные силовые установки, автоматизировать и цифровизировать производственные процессы.
Съемки проекта прошли на предприятиях в Челябинской, Самарской, Ростовской и Калужской областях, Чувашии, Пермском крае и других регионах России. Сериал будет доступен на платформах "Дзен", VK, Rutube и "Иви". Первые две серии выходят 10 сентября, новые эпизоды будут публиковаться раз в две недели.
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россия, бизнес, москва, калужская область, чувашия, антон алиханов, минпромторг, rutube
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Калужская область, Чувашия, Антон Алиханов, Минпромторг, RuTube
В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении
В Москве прошла премьера сериала "Линия сборки" о современном российском машиностроении
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьера документального сериала "Линия сборки" о современном российском машиностроении состоялась в Москве, в выпусках зрители увидят, как создается отечественная спецтехника, говорится в сообщении Минпромторга России.
"Авито Спецтехника" и Минпромторг России запускают документальный сериал "Линия сборки" о современном российском машиностроении. В десяти выпусках зрители увидят полный цикл создания отечественной спецтехники – от разработки и производства до испытаний и работы в реальных условиях, а также познакомятся с инженерами, конструкторами, технологами и рабочими, благодаря которым появляются эти машины. В Москве состоялась премьера документального сериала "Линия сборки" от "Авито Спецтехника", - говорится в сообщении.
Проект направлен на развитие рынка спецтехники и поддержку российского машиностроения. Документальный сериал "Линия сборки" показывает современное российское машиностроение изнутри и помогает зрителям разобраться в том, как устроены машины, какие технологии и инженерные решения используются при их создании и для каких задач они предназначены.
"Развитие индустриального кино сегодня рассматривается Минпромторгом России не как узкоотраслевая задача в сфере культуры, а как стратегический инструмент реализации государственной промышленной политики. Наша задача – транслировать объективный образ современной российской промышленности массовой аудитории, прежде всего молодежи, стоящей перед выбором профессионального пути", – сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой.
Министр добавил, что в каждом выпуске сериала отражены талант машиностроителей, инженеров и конструкторов, которые способны создавать и интегрировать в машины технологии беспилотного управления, экологичные силовые установки, автоматизировать и цифровизировать производственные процессы.
Съемки проекта прошли на предприятиях в Челябинской, Самарской, Ростовской и Калужской областях, Чувашии, Пермском крае и других регионах России. Сериал будет доступен на платформах "Дзен", VK, Rutube и "Иви". Первые две серии выходят 10 сентября, новые эпизоды будут публиковаться раз в две недели.