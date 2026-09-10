Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/moskva-873200069.html
В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении
В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении
Премьера документального сериала "Линия сборки" о современном российском машиностроении состоялась в Москве, в выпусках зрители увидят, как создается... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:21+0300
2026-09-10T18:21+0300
россия
бизнес
москва
калужская область
чувашия
антон алиханов
минпромторг
rutube
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873200069.jpg?1789053669
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьера документального сериала "Линия сборки" о современном российском машиностроении состоялась в Москве, в выпусках зрители увидят, как создается отечественная спецтехника, говорится в сообщении Минпромторга России. "Авито Спецтехника" и Минпромторг России запускают документальный сериал "Линия сборки" о современном российском машиностроении. В десяти выпусках зрители увидят полный цикл создания отечественной спецтехники – от разработки и производства до испытаний и работы в реальных условиях, а также познакомятся с инженерами, конструкторами, технологами и рабочими, благодаря которым появляются эти машины. В Москве состоялась премьера документального сериала "Линия сборки" от "Авито Спецтехника", - говорится в сообщении. Проект направлен на развитие рынка спецтехники и поддержку российского машиностроения. Документальный сериал "Линия сборки" показывает современное российское машиностроение изнутри и помогает зрителям разобраться в том, как устроены машины, какие технологии и инженерные решения используются при их создании и для каких задач они предназначены. "Развитие индустриального кино сегодня рассматривается Минпромторгом России не как узкоотраслевая задача в сфере культуры, а как стратегический инструмент реализации государственной промышленной политики. Наша задача – транслировать объективный образ современной российской промышленности массовой аудитории, прежде всего молодежи, стоящей перед выбором профессионального пути", – сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой. Министр добавил, что в каждом выпуске сериала отражены талант машиностроителей, инженеров и конструкторов, которые способны создавать и интегрировать в машины технологии беспилотного управления, экологичные силовые установки, автоматизировать и цифровизировать производственные процессы. Съемки проекта прошли на предприятиях в Челябинской, Самарской, Ростовской и Калужской областях, Чувашии, Пермском крае и других регионах России. Сериал будет доступен на платформах "Дзен", VK, Rutube и "Иви". Первые две серии выходят 10 сентября, новые эпизоды будут публиковаться раз в две недели.
москва
калужская область
чувашия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, москва, калужская область, чувашия, антон алиханов, минпромторг, rutube
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Калужская область, Чувашия, Антон Алиханов, Минпромторг, RuTube
18:21 10.09.2026
 
В Москве состоялась премьера сериала о российском машиностроении

В Москве прошла премьера сериала "Линия сборки" о современном российском машиностроении

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Премьера документального сериала "Линия сборки" о современном российском машиностроении состоялась в Москве, в выпусках зрители увидят, как создается отечественная спецтехника, говорится в сообщении Минпромторга России.
"Авито Спецтехника" и Минпромторг России запускают документальный сериал "Линия сборки" о современном российском машиностроении. В десяти выпусках зрители увидят полный цикл создания отечественной спецтехники – от разработки и производства до испытаний и работы в реальных условиях, а также познакомятся с инженерами, конструкторами, технологами и рабочими, благодаря которым появляются эти машины. В Москве состоялась премьера документального сериала "Линия сборки" от "Авито Спецтехника", - говорится в сообщении.
Проект направлен на развитие рынка спецтехники и поддержку российского машиностроения. Документальный сериал "Линия сборки" показывает современное российское машиностроение изнутри и помогает зрителям разобраться в том, как устроены машины, какие технологии и инженерные решения используются при их создании и для каких задач они предназначены.
"Развитие индустриального кино сегодня рассматривается Минпромторгом России не как узкоотраслевая задача в сфере культуры, а как стратегический инструмент реализации государственной промышленной политики. Наша задача – транслировать объективный образ современной российской промышленности массовой аудитории, прежде всего молодежи, стоящей перед выбором профессионального пути", – сказал глава Минпромторга России Антон Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой.
Министр добавил, что в каждом выпуске сериала отражены талант машиностроителей, инженеров и конструкторов, которые способны создавать и интегрировать в машины технологии беспилотного управления, экологичные силовые установки, автоматизировать и цифровизировать производственные процессы.
Съемки проекта прошли на предприятиях в Челябинской, Самарской, Ростовской и Калужской областях, Чувашии, Пермском крае и других регионах России. Сериал будет доступен на платформах "Дзен", VK, Rutube и "Иви". Первые две серии выходят 10 сентября, новые эпизоды будут публиковаться раз в две недели.
 
РОССИЯБизнесМОСКВАКалужская областьЧувашияАнтон АлихановМинпромторгRuTube
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала