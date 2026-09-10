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На Сокольнической линии метро Москвы увеличили интервалы движения

На Сокольнической линии метро Москвы увеличили интервалы движения - 10.09.2026, ПРАЙМ

На Сокольнической линии метро Москвы увеличили интервалы движения

Интервалы движения временно увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщает столичный департамент... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T19:06+0300

2026-09-10T19:06+0300

2026-09-10T19:33+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Интервалы движения временно увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта. "На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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