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Поезда "Ласточка" за 10 лет проехали по МЦК более 57 миллионов километров
Поезда "Ласточка" за 10 лет проехали по МЦК более 57 миллионов километров - 10.09.2026, ПРАЙМ
Поезда "Ласточка" за 10 лет проехали по МЦК более 57 миллионов километров
Поезда "Ласточка" за 10 лет проехали по Московскому центральному кольцу (МЦК) более 57 миллионов километров и перевезли более 1,4 миллиарда пассажиров, сообщили | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T09:09+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Поезда "Ласточка" за 10 лет проехали по Московскому центральному кольцу (МЦК) более 57 миллионов километров и перевезли более 1,4 миллиарда пассажиров, сообщили РЖД.
Движение на МЦК было запущено 10 лет назад, 10 сентября 2016 года.
"С тех пор поезда "Ласточка" проехали по кольцу более 57 миллионов километров, совершили около 33 миллионов остановок и перевезли более 1,4 миллиарда пассажиров", - говорится в сообщении.
"Ласточки" оборудованы мягкими креслами, панорамными окнами, табло, климат-контролем и Wi-Fi.
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бизнес, россия, ржд
Поезда "Ласточка" за 10 лет проехали по МЦК более 57 миллионов километров
РЖД: поезда "Ласточка" за 10 лет проехали по МЦК более 57 миллионов километров
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Поезда "Ласточка" за 10 лет проехали по Московскому центральному кольцу (МЦК) более 57 миллионов километров и перевезли более 1,4 миллиарда пассажиров, сообщили РЖД.
Движение на МЦК было запущено 10 лет назад, 10 сентября 2016 года.
"С тех пор поезда "Ласточка" проехали по кольцу более 57 миллионов километров, совершили около 33 миллионов остановок и перевезли более 1,4 миллиарда пассажиров", - говорится в сообщении.
"Ласточки" оборудованы мягкими креслами, панорамными окнами, табло, климат-контролем и Wi-Fi.