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ЦБ Турции сохранит ключевую ставку на уровне 37%, считают аналитики - 10.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ Турции сохранит ключевую ставку на уровне 37%, считают аналитики
ЦБ Турции сохранит ключевую ставку на уровне 37%, считают аналитики - 10.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ Турции сохранит ключевую ставку на уровне 37%, считают аналитики
Центральный банк Турции, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 37% в сентябре, а начать ее снижение может в четвертом квартале при дальнейшем... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:48+0300
2026-09-10T11:48+0300
финансы
банки
турция
центральные банки
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АНКАРА, 10 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 37% в сентябре, а начать ее снижение может в четвертом квартале при дальнейшем замедлении инфляции, заявила РИА Новости турецкий экономический обозреватель Синем Мумтаз. ЦБ Турции в четверг должен объявить решение по итогам шестого в этом году заседания. Ожидания рынка в основном сводятся к сохранению учетной ставки на уровне 37%. "Снижение ставки в сентябре по-прежнему сложная тема. Но если не произойдет нового внутреннего или внешнего шока, основная тенденция будет заключаться в продолжающемся снижении месячной инфляции, а инфляционные ожидания немного улучшатся. Снижение ставок может начаться в четвертом квартале", - сообщила аналитик. По ее оценке, Центробанк уже начал смягчать финансовые условия другим способом. После возобновления в конце августа недельных аукционов РЕПО средняя стоимость фондирования банковской системы снизилась примерно на 300 базисных пунктов. Поэтому, считает обозреватель, дополнительное снижение ключевой ставки в сентябре могло бы оказаться преждевременным. Регулятору сначала необходимо оценить влияние уже проведенного смягчения на экономику и инфляцию. "При этом базовый сценарий на четвертый квартал предусматривает снижение ставки на 100 базисных пунктов в октябре и еще на 100 базисных пунктов в декабре. В таком случае год Турция может завершить с ключевой ставкой на уровне 35%",- сказала эксперт. По итогам заседания 23 июля турецкий ЦБ сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний. Очередное заседание регулятора состоится 10 сентября, следующее - 22 октября.
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финансы, банки, турция, центральные банки
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, центральные банки
11:48 10.09.2026
 
ЦБ Турции сохранит ключевую ставку на уровне 37%, считают аналитики

Мумтаз: ЦБ Турции, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 37% в сентябре

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 10 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Турции, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 37% в сентябре, а начать ее снижение может в четвертом квартале при дальнейшем замедлении инфляции, заявила РИА Новости турецкий экономический обозреватель Синем Мумтаз.
ЦБ Турции в четверг должен объявить решение по итогам шестого в этом году заседания. Ожидания рынка в основном сводятся к сохранению учетной ставки на уровне 37%.
"Снижение ставки в сентябре по-прежнему сложная тема. Но если не произойдет нового внутреннего или внешнего шока, основная тенденция будет заключаться в продолжающемся снижении месячной инфляции, а инфляционные ожидания немного улучшатся. Снижение ставок может начаться в четвертом квартале", - сообщила аналитик.
По ее оценке, Центробанк уже начал смягчать финансовые условия другим способом. После возобновления в конце августа недельных аукционов РЕПО средняя стоимость фондирования банковской системы снизилась примерно на 300 базисных пунктов.
Поэтому, считает обозреватель, дополнительное снижение ключевой ставки в сентябре могло бы оказаться преждевременным. Регулятору сначала необходимо оценить влияние уже проведенного смягчения на экономику и инфляцию.
"При этом базовый сценарий на четвертый квартал предусматривает снижение ставки на 100 базисных пунктов в октябре и еще на 100 базисных пунктов в декабре. В таком случае год Турция может завершить с ключевой ставкой на уровне 35%",- сказала эксперт.
По итогам заседания 23 июля турецкий ЦБ сохранил учетную ставку на уровне 37%, несмотря на замедление инфляции в июне. Он сохранял ее и по итогам предыдущих трех заседаний. Очередное заседание регулятора состоится 10 сентября, следующее - 22 октября.
 
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