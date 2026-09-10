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Доход государства от миграции превысил 320 миллиардов рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Доход государства от миграции превысил 320 миллиардов рублей
Доход государства от миграции превысил 320 миллиардов рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ
Доход государства от миграции превысил 320 миллиардов рублей
Свыше 320 миллиардов рублей составил доход государства в результате миграционной деятельности за 1,5 года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:21+0300
2026-09-10T11:21+0300
россия
бизнес
владимир путин
мвд
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Свыше 320 миллиардов рублей составил доход государства в результате миграционной деятельности за 1,5 года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел России - начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрей Кикоть. Накануне поздно вечером президент России Владимир Путин провел встречу с Кикотем. Встреча состоялась в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД России, отмечаемого 11 сентября. "Владимир Владимирович (Путин - ред.), перейду уже к результату доходной части государства. За полтора года в результате всех миграционных процессов государство получило доход в виде 321 миллиарда рублей, это плюс 30%", - сказал Кикоть на встрече с Путиным.
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192
40
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40
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россия, бизнес, владимир путин, мвд
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин, МВД
11:21 10.09.2026
 
Доход государства от миграции превысил 320 миллиардов рублей

МВД: доход РФ от миграционной деятельности за 1,5 года составил более 320 млрд руб

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Свыше 320 миллиардов рублей составил доход государства в результате миграционной деятельности за 1,5 года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел России - начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрей Кикоть.
Накануне поздно вечером президент России Владимир Путин провел встречу с Кикотем. Встреча состоялась в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД России, отмечаемого 11 сентября.
"Владимир Владимирович (Путин - ред.), перейду уже к результату доходной части государства. За полтора года в результате всех миграционных процессов государство получило доход в виде 321 миллиарда рублей, это плюс 30%", - сказал Кикоть на встрече с Путиным.
 
РОССИЯБизнесВладимир ПутинМВД
 
 
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