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Доход государства от миграции превысил 320 миллиардов рублей

Доход государства от миграции превысил 320 миллиардов рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ

Доход государства от миграции превысил 320 миллиардов рублей

Свыше 320 миллиардов рублей составил доход государства в результате миграционной деятельности за 1,5 года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:21+0300

2026-09-10T11:21+0300

2026-09-10T11:21+0300

россия

бизнес

владимир путин

мвд

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Свыше 320 миллиардов рублей составил доход государства в результате миграционной деятельности за 1,5 года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел России - начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрей Кикоть. Накануне поздно вечером президент России Владимир Путин провел встречу с Кикотем. Встреча состоялась в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД России, отмечаемого 11 сентября. "Владимир Владимирович (Путин - ред.), перейду уже к результату доходной части государства. За полтора года в результате всех миграционных процессов государство получило доход в виде 321 миллиарда рублей, это плюс 30%", - сказал Кикоть на встрече с Путиным.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, владимир путин, мвд