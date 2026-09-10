https://1prime.ru/20260910/mvf-873201749.html
Переговоры между США и Китаем полезны для мировой экономики, заявили в МВФ
Переговоры между США и Китаем полезны для мировой экономики, заявили в МВФ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Переговоры между США и Китаем полезны для мировой экономики, заявили в МВФ
Переговоры между США и Китаем полезны не только для этих двух стран, но и для всей мировой экономики, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:57+0300
2026-09-10T18:57+0300
2026-09-10T19:17+0300
мировая экономика
сша
китай
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873201749.jpg?1789057061
ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Переговоры между США и Китаем полезны не только для этих двух стран, но и для всей мировой экономики, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Очевидно, что проведение переговоров между США и Китаем и поиск путей урегулирования имеющихся между ними разногласий выгодны как США, так и Китаю, а значит и мировой экономике", - сказала Козак журналистам. По ее словам, МВФ приветствует дискуссии лидеров двух стран. "Мы считаем очень важным, что лидеры двух крупнейших экономик встречаются и обсуждают решения существующих между ними трений или конфликтов", - добавила Козак. Ранее в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хуан Лин сообщила, что Пекин и Вашингтон обсуждают рамочное соглашение по взаимному снижению пошлин на 30 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что визит главы КНР Си Цзиньпина в США ожидается 24 сентября.
сша
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, мвф
Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, МВФ
Переговоры между США и Китаем полезны для мировой экономики, заявили в МВФ
Козак: переговоры между США и Китаем полезны для двух стран и мировой экономики
ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Переговоры между США и Китаем полезны не только для этих двух стран, но и для всей мировой экономики, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Очевидно, что проведение переговоров между США и Китаем и поиск путей урегулирования имеющихся между ними разногласий выгодны как США, так и Китаю, а значит и мировой экономике", - сказала Козак журналистам.
По ее словам, МВФ приветствует дискуссии лидеров двух стран.
"Мы считаем очень важным, что лидеры двух крупнейших экономик встречаются и обсуждают решения существующих между ними трений или конфликтов", - добавила Козак.
Ранее в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хуан Лин сообщила, что Пекин и Вашингтон обсуждают рамочное соглашение по взаимному снижению пошлин на 30 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что визит главы КНР Си Цзиньпина в США ожидается 24 сентября.