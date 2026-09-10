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Переговоры между США и Китаем полезны для мировой экономики, заявили в МВФ

Переговоры между США и Китаем полезны для мировой экономики, заявили в МВФ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Переговоры между США и Китаем полезны для мировой экономики, заявили в МВФ

Переговоры между США и Китаем полезны не только для этих двух стран, но и для всей мировой экономики, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:57+0300

2026-09-10T18:57+0300

2026-09-10T19:17+0300

мировая экономика

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си цзиньпин

мвф

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ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Переговоры между США и Китаем полезны не только для этих двух стран, но и для всей мировой экономики, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Очевидно, что проведение переговоров между США и Китаем и поиск путей урегулирования имеющихся между ними разногласий выгодны как США, так и Китаю, а значит и мировой экономике", - сказала Козак журналистам. По ее словам, МВФ приветствует дискуссии лидеров двух стран. "Мы считаем очень важным, что лидеры двух крупнейших экономик встречаются и обсуждают решения существующих между ними трений или конфликтов", - добавила Козак. Ранее в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хуан Лин сообщила, что Пекин и Вашингтон обсуждают рамочное соглашение по взаимному снижению пошлин на 30 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что визит главы КНР Си Цзиньпина в США ожидается 24 сентября.

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мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, мвф