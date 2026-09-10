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В МВФ не стали комментировать предложение Трампа о выплатах американцам

В МВФ не стали комментировать предложение Трампа о выплатах американцам - 10.09.2026, ПРАЙМ

В МВФ не стали комментировать предложение Трампа о выплатах американцам

Международный валютный фонд (МВФ) пока не комментирует предложение президента США Дональда Трампа выплатить всем взрослым американцам по 5 тысяч долларов в... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T19:06+0300

2026-09-10T19:06+0300

2026-09-10T19:32+0300

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ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) пока не комментирует предложение президента США Дональда Трампа выплатить всем взрослым американцам по 5 тысяч долларов в случае победы Республиканской партии на предстоящих выборах, заявила в четверг директор по коммуникациям фонда Джули Козак. "Что касается выплат, о которых было объявлено, у нас на данный момент нет каких-либо деталей или анализа. Но если это осуществится, мы внимательно это рассмотрим", - сказала Козак журналистам. В среду президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому взрослому американскому гражданину дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если Республиканская партия получит контроль над обеими палатами Конгресса в результате промежуточных выборов в ноябре. В США порядка 270 миллионов совершеннолетних граждан. Таким образом, обещание Трампа в случае реализации обойдется более чем в 1,3 триллиона долларов.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, мвф