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В МВФ назвали высокие темпы роста экономики Индии сюрпризом - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В МВФ назвали высокие темпы роста экономики Индии сюрпризом
В МВФ назвали высокие темпы роста экономики Индии сюрпризом - 10.09.2026, ПРАЙМ
В МВФ назвали высокие темпы роста экономики Индии сюрпризом
Высокие темпы роста экономики Индии стали сюрпризом в условиях ценового шока на рынке энергоносителей, результат связан с более высокой активностью в сфере... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T20:16+0300
2026-09-10T20:26+0300
мировая экономика
индия
мвф
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ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Высокие темпы роста экономики Индии стали сюрпризом в условиях ценового шока на рынке энергоносителей, результат связан с более высокой активностью в сфере услуг и экспорте, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Этот рост стал сюрпризом, который был обусловлен более высокой, чем ожидалось ранее, активностью в сфере услуг и в экспорте", - сказала Козак журналистам. По ее словам, экономика Индии демонстрирует устойчивость, несмотря на проблемы, связанные с ценами на энергоносители. "Реальный ВВП Индии во втором квартале вырос на 7,8%... Этот результат подчеркивает устойчивость индийской экономики, несмотря на шок, вызванный ценами на энергоносители", - отметила Козак.
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мировая экономика, индия, мвф
Мировая экономика, ИНДИЯ, МВФ
20:16 10.09.2026 (обновлено: 20:26 10.09.2026)
 
В МВФ назвали высокие темпы роста экономики Индии сюрпризом

Козак: высокие темпы роста экономики Индии стали сюрпризом в условиях ценового шока

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ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Высокие темпы роста экономики Индии стали сюрпризом в условиях ценового шока на рынке энергоносителей, результат связан с более высокой активностью в сфере услуг и экспорте, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Этот рост стал сюрпризом, который был обусловлен более высокой, чем ожидалось ранее, активностью в сфере услуг и в экспорте", - сказала Козак журналистам.
По ее словам, экономика Индии демонстрирует устойчивость, несмотря на проблемы, связанные с ценами на энергоносители.
"Реальный ВВП Индии во втором квартале вырос на 7,8%... Этот результат подчеркивает устойчивость индийской экономики, несмотря на шок, вызванный ценами на энергоносители", - отметила Козак.
 
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