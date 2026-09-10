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В МВФ назвали высокие темпы роста экономики Индии сюрпризом

В МВФ назвали высокие темпы роста экономики Индии сюрпризом - 10.09.2026, ПРАЙМ

В МВФ назвали высокие темпы роста экономики Индии сюрпризом

Высокие темпы роста экономики Индии стали сюрпризом в условиях ценового шока на рынке энергоносителей, результат связан с более высокой активностью в сфере... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T20:16+0300

2026-09-10T20:16+0300

2026-09-10T20:26+0300

мировая экономика

индия

мвф

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ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Высокие темпы роста экономики Индии стали сюрпризом в условиях ценового шока на рынке энергоносителей, результат связан с более высокой активностью в сфере услуг и экспорте, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Этот рост стал сюрпризом, который был обусловлен более высокой, чем ожидалось ранее, активностью в сфере услуг и в экспорте", - сказала Козак журналистам. По ее словам, экономика Индии демонстрирует устойчивость, несмотря на проблемы, связанные с ценами на энергоносители. "Реальный ВВП Индии во втором квартале вырос на 7,8%... Этот результат подчеркивает устойчивость индийской экономики, несмотря на шок, вызванный ценами на энергоносители", - отметила Козак.

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мировая экономика, индия, мвф