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Названы самые популярные направления для летнего отдыха россиян
Названы самые популярные направления для летнего отдыха россиян - 10.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные направления для летнего отдыха россиян
Казань, Новосибирск и Нижний Новгород вошли в пятерку популярных направлений для летнего отдыха россиян внутри страны наряду с Москвой и Санкт-Петербургом,... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T08:17+0300
2026-09-10T08:17+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Казань, Новосибирск и Нижний Новгород вошли в пятерку популярных направлений для летнего отдыха россиян внутри страны наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, говорится в исследовании сервиса "Отелло", которое есть у РИА Новости.
"Самыми популярными направлениями для летних путешествий в 2026 году традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. В пятерку лидеров также вошли Казань, Новосибирск и Нижний Новгород", - выяснили в сервисе, подведя итоги летнего сезона 2026 года.
По данным аналитиков, в топ-10 вошли Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Адлер и Сочи. Отмечается, что среди десяти популярных направлений бюджетнее всего этим летом проживание обошлось в Новосибирске, где средний чек за одну ночь составил 4,9 тысячи рублей.
Также довольно бюджетными оказались Адлер, Краснодар и Екатеринбург: здесь средняя стоимость суток проживания не превышала 6 тысяч рублей.
"Средняя продолжительность бронирования проживания этим летом составила два дня, дольше всего отдыхали в Санкт-Петербурге, Адлере и Сочи - по три ночи", - поделились аналитики.
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, АДЛЕР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОСИБИРСК
Названы самые популярные направления для летнего отдыха россиян
"Отелло": Казань и Новосибирск вошли в топ-5 популярных направлений для летнего отдыха
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Казань, Новосибирск и Нижний Новгород вошли в пятерку популярных направлений для летнего отдыха россиян внутри страны наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, говорится в исследовании сервиса "Отелло", которое есть у РИА Новости.
"Самыми популярными направлениями для летних путешествий в 2026 году традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. В пятерку лидеров также вошли Казань, Новосибирск и Нижний Новгород", - выяснили в сервисе, подведя итоги летнего сезона 2026 года.
По данным аналитиков, в топ-10 вошли Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Адлер и Сочи. Отмечается, что среди десяти популярных направлений бюджетнее всего этим летом проживание обошлось в Новосибирске, где средний чек за одну ночь составил 4,9 тысячи рублей.
Также довольно бюджетными оказались Адлер, Краснодар и Екатеринбург: здесь средняя стоимость суток проживания не превышала 6 тысяч рублей.
"Средняя продолжительность бронирования проживания этим летом составила два дня, дольше всего отдыхали в Санкт-Петербурге, Адлере и Сочи - по три ночи", - поделились аналитики.