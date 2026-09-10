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НАУФОР распространит свою деятельность на рынок цифровых финансовых активов - 10.09.2026, ПРАЙМ
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НАУФОР распространит свою деятельность на рынок цифровых финансовых активов
НАУФОР распространит свою деятельность на рынок цифровых финансовых активов - 10.09.2026, ПРАЙМ
НАУФОР распространит свою деятельность на рынок цифровых финансовых активов
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) собирается стать саморегулируемой организацией (СРО) и для компаний рынка цифровых финансовых... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:00+0300
2026-09-10T15:06+0300
финансы
науфор
банк россии
нпф
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) собирается стать саморегулируемой организацией (СРО) и для компаний рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), для чего направила документы на получение статуса СРО операторов информационных систем, следует из сообщения ассоциации. "НАУФОР в четверг, 10 сентября, направила в Банк России документы на получение статуса СРО для ОИС, в которых осуществляется выпуск ЦФА. Требование об обязательном членстве ОИСов в СРО финансового рынка установлено Федеральным законом "О цифровых валютах и цифровых правах", - говорится в сообщении. Закон предусматривает также обязательное членство в СРО цифровых депозитариев и операторов обмена цифровых валют. Поэтому в ближайшее время НАУФОР планирует подать документы для получения статуса СРО в отношении этих видов деятельности, сообщает ассоциация. НАУФОР - саморегулируемая организация на финансовом рынке для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, инвестиционных советников, управляющих компаний ПИФов и НПФ, специализированных депозитариев, регистраторов, акционерных инвестиционных фондов. Организация работает с 1996 года.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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финансы, науфор, банк россии, нпф
Финансы, НАУФОР, Банк России, НПФ
15:00 10.09.2026 (обновлено: 15:06 10.09.2026)
 
НАУФОР распространит свою деятельность на рынок цифровых финансовых активов

НАУФОР планирует стать СРО для компаний рынка цифровых финансовых активов

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) собирается стать саморегулируемой организацией (СРО) и для компаний рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), для чего направила документы на получение статуса СРО операторов информационных систем, следует из сообщения ассоциации.
"НАУФОР в четверг, 10 сентября, направила в Банк России документы на получение статуса СРО для ОИС, в которых осуществляется выпуск ЦФА. Требование об обязательном членстве ОИСов в СРО финансового рынка установлено Федеральным законом "О цифровых валютах и цифровых правах", - говорится в сообщении.
Закон предусматривает также обязательное членство в СРО цифровых депозитариев и операторов обмена цифровых валют. Поэтому в ближайшее время НАУФОР планирует подать документы для получения статуса СРО в отношении этих видов деятельности, сообщает ассоциация.
НАУФОР - саморегулируемая организация на финансовом рынке для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, инвестиционных советников, управляющих компаний ПИФов и НПФ, специализированных депозитариев, регистраторов, акционерных инвестиционных фондов. Организация работает с 1996 года.
 
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