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НАУФОР распространит свою деятельность на рынок цифровых финансовых активов

НАУФОР распространит свою деятельность на рынок цифровых финансовых активов - 10.09.2026, ПРАЙМ

НАУФОР распространит свою деятельность на рынок цифровых финансовых активов

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) собирается стать саморегулируемой организацией (СРО) и для компаний рынка цифровых финансовых... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:00+0300

2026-09-10T15:00+0300

2026-09-10T15:06+0300

финансы

науфор

банк россии

нпф

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) собирается стать саморегулируемой организацией (СРО) и для компаний рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), для чего направила документы на получение статуса СРО операторов информационных систем, следует из сообщения ассоциации. "НАУФОР в четверг, 10 сентября, направила в Банк России документы на получение статуса СРО для ОИС, в которых осуществляется выпуск ЦФА. Требование об обязательном членстве ОИСов в СРО финансового рынка установлено Федеральным законом "О цифровых валютах и цифровых правах", - говорится в сообщении. Закон предусматривает также обязательное членство в СРО цифровых депозитариев и операторов обмена цифровых валют. Поэтому в ближайшее время НАУФОР планирует подать документы для получения статуса СРО в отношении этих видов деятельности, сообщает ассоциация. НАУФОР - саморегулируемая организация на финансовом рынке для брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами, депозитариев, инвестиционных советников, управляющих компаний ПИФов и НПФ, специализированных депозитариев, регистраторов, акционерных инвестиционных фондов. Организация работает с 1996 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, науфор, банк россии, нпф