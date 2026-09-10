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Экономист объяснила, когда лучше покупать дорогую технику в школу

Экономист объяснила, когда лучше покупать дорогую технику в школу - 10.09.2026, ПРАЙМ

Экономист объяснила, когда лучше покупать дорогую технику в школу

Большинство семей традиционно стараются завершить подготовку детей к школе до начала учебного года. Однако около 37% родителей мудро переносят покупку части... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T03:03+0300

2026-09-10T03:03+0300

2026-09-10T03:03+0300

эксклюзив

бизнес

1 сентября

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Большинство семей традиционно стараются завершить подготовку детей к школе до начала учебного года. Однако около 37% родителей мудро переносят покупку части товаров на осень. Как рассказала агентству "Прайм" заведующий кафедрой бизнес-аналитики Университета управления ТИСБИ Анна Найда, в первую очередь речь идет о дорогой технике — ноутбуках и планшетах, которые не являются критичными в первые учебные дни.Экономическая логика такого подхода проста: в августе и первых числах сентября спрос на школьные товары достигает пика, и продавцы практически не дают скидок."Ретейлеры используют психологию дедлайна: пока покупка привязана к дате 1 сентября, покупатель теряет пространство для маневра, а продавцу незачем снижать цену. Но как только ажиотаж спадает, продавец снова вынужден конкурировать ценой", - говорит Найда.Эксперт отмечает, что стоимость некоторых школьных товаров может вырасти на 50–100% за месяц до праздника, а затем быстро откатиться назад.На практике эта стратегия выглядит как осознанное разделение трат. Форму, канцелярию и рюкзак, которые нужны ребенку с первого дня, покупают заранее. А сложную технику, без которой можно обойтись первые пару недель, разумно приобретать в конце сентября или октябре. В этот период рынок возвращается в нормальное состояние, предложение растет, а риск столкнуться с дефицитом конкретной модели снижается.Опрос, проведенный финансовым маркетплейсом "Сравни" также показывает, что большинство родителей предпочитают не собирать всю сумму к одной дате, а растягивать расходы. Так, 52% опрошенных планируют оплатить подготовку из собственных накоплений, 13% частично используют кредитную карту, и лишь 2% оформляют целевой кредит или рассрочку на дорогостоящие вещи.Такая тактика, по оценке Найды, не уменьшает общий объем годовых трат, но позволяет получить больше за те же деньги или доплатить меньше за аналогичный товар. Для семей с одним ребенком это дает приятную экономию, а для родителей двух-трех школьников, где одновременно требуется закрыть несколько крупных чеков, правильный выбор момента покупки становится ключевым инструментом управления бюджетом."Главный вывод такой: перенос покупки не обязательных к 1 сентября товаров на месяц-полтора позволяет заметно сэкономить, избежав переплаты в период пикового спроса", - подытоживает эксперт.

https://1prime.ru/20260825/bolshinstvo-872642400.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес, 1 сентября