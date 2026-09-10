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"Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении
"Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении - 10.09.2026, ПРАЙМ
"Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении
"Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении газа, инвестиции в проект составили 10 миллиардов рублей, сообщила компания. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:20+0300
2026-09-10T14:20+0300
2026-09-10T14:20+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении газа, инвестиции в проект составили 10 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Норильскгазпром" (входит в группу "Норникель") пробурил и ввел в эксплуатацию пять новых добывающих скважин на Пеляткинском газоконденсатном месторождении... Инвестиции компании в проект составили 10 миллиардов рублей", - сообщила компания.
Отмечается, что это первый масштабный проект на главном газовом активе Таймыра за последние десять лет, который обеспечит растущие потребности норильской площадки компании, а также социальной инфраструктуры Норильска и Дудинки.
Первые три скважины "Норильскгазпром" пробурил в 2024 году, еще две - в первом полугодии 2025-го, а в 2026 году все пять скважин подключили к действующей инфраструктуре месторождения: выполнена обвязка, построены эстакады и площадки обслуживания, проложены трубопроводы до точки врезки в существующий коллектор, уточнили в "Норникеле".
Конструктивные особенности новых скважин учитывают сложное геологическое строение месторождения, а общая протяженность проходки бурения всех пяти скважин составила более 15 километров, следует из релиза.
"Пять новых скважин позволят нам обеспечить необходимыми объемами газа как растущие производственные мощности металлургии, так и новые проекты по развитию горного производства и строительство третьего пускового комплекса на Талнахской обогатительной фабрике", - цитирует пресс-служба первого вице-президента — операционного директора компании Евгения Федорова.
Пеляткинское месторождение, расположенное в 170 километрах к северо-западу от Дудинки, обеспечивает 80% всей добычи "голубого топлива" на Таймыре. Ввод новых скважин увеличил эксплуатационный фонд участка до 46 единиц. Дополнительная суммарная мощность производительности предприятия составила 2 миллиона кубометров газа в сутки.
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газ, промышленность, таймыр, норильск, норникель, гмк норильский никель
Газ, Промышленность, Таймыр, Норильск, Норникель, ГМК Норильский никель
"Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении
"Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении газа
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении газа, инвестиции в проект составили 10 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Норильскгазпром" (входит в группу "Норникель") пробурил и ввел в эксплуатацию пять новых добывающих скважин на Пеляткинском газоконденсатном месторождении... Инвестиции компании в проект составили 10 миллиардов рублей", - сообщила компания.
Отмечается, что это первый масштабный проект на главном газовом активе Таймыра за последние десять лет, который обеспечит растущие потребности норильской площадки компании, а также социальной инфраструктуры Норильска и Дудинки.
Первые три скважины "Норильскгазпром" пробурил в 2024 году, еще две - в первом полугодии 2025-го, а в 2026 году все пять скважин подключили к действующей инфраструктуре месторождения: выполнена обвязка, построены эстакады и площадки обслуживания, проложены трубопроводы до точки врезки в существующий коллектор, уточнили в "Норникеле".
Конструктивные особенности новых скважин учитывают сложное геологическое строение месторождения, а общая протяженность проходки бурения всех пяти скважин составила более 15 километров, следует из релиза.
"Пять новых скважин позволят нам обеспечить необходимыми объемами газа как растущие производственные мощности металлургии, так и новые проекты по развитию горного производства и строительство третьего пускового комплекса на Талнахской обогатительной фабрике", - цитирует пресс-служба первого вице-президента — операционного директора компании Евгения Федорова.
Пеляткинское месторождение, расположенное в 170 километрах к северо-западу от Дудинки, обеспечивает 80% всей добычи "голубого топлива" на Таймыре. Ввод новых скважин увеличил эксплуатационный фонд участка до 46 единиц. Дополнительная суммарная мощность производительности предприятия составила 2 миллиона кубометров газа в сутки.