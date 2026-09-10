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"Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении

"Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении - 10.09.2026, ПРАЙМ

"Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении

"Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении газа, инвестиции в проект составили 10 миллиардов рублей, сообщила компания. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:20+0300

2026-09-10T14:20+0300

2026-09-10T14:20+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Норникель" запустил пять уникальных скважин на Пеляткинском месторождении газа, инвестиции в проект составили 10 миллиардов рублей, сообщила компания. "Норильскгазпром" (входит в группу "Норникель") пробурил и ввел в эксплуатацию пять новых добывающих скважин на Пеляткинском газоконденсатном месторождении... Инвестиции компании в проект составили 10 миллиардов рублей", - сообщила компания. Отмечается, что это первый масштабный проект на главном газовом активе Таймыра за последние десять лет, который обеспечит растущие потребности норильской площадки компании, а также социальной инфраструктуры Норильска и Дудинки. Первые три скважины "Норильскгазпром" пробурил в 2024 году, еще две - в первом полугодии 2025-го, а в 2026 году все пять скважин подключили к действующей инфраструктуре месторождения: выполнена обвязка, построены эстакады и площадки обслуживания, проложены трубопроводы до точки врезки в существующий коллектор, уточнили в "Норникеле". Конструктивные особенности новых скважин учитывают сложное геологическое строение месторождения, а общая протяженность проходки бурения всех пяти скважин составила более 15 километров, следует из релиза. "Пять новых скважин позволят нам обеспечить необходимыми объемами газа как растущие производственные мощности металлургии, так и новые проекты по развитию горного производства и строительство третьего пускового комплекса на Талнахской обогатительной фабрике", - цитирует пресс-служба первого вице-президента — операционного директора компании Евгения Федорова. Пеляткинское месторождение, расположенное в 170 километрах к северо-западу от Дудинки, обеспечивает 80% всей добычи "голубого топлива" на Таймыре. Ввод новых скважин увеличил эксплуатационный фонд участка до 46 единиц. Дополнительная суммарная мощность производительности предприятия составила 2 миллиона кубометров газа в сутки.

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