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Новак доложил о мерах по поддержке стабильности внутреннего рынка топлива

Новак доложил о мерах по поддержке стабильности внутреннего рынка топлива - 10.09.2026, ПРАЙМ

Новак доложил о мерах по поддержке стабильности внутреннего рынка топлива

Вице-премьер России Александр Новак на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики под руководством... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:41+0300

2026-09-10T16:41+0300

2026-09-10T16:41+0300

россия

александр новак

денис мантуров

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова доложил о мерах по поддержке стабильности внутреннего рынка топлива. Как сообщил кабмин, в четверг очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики было посвящено вопросам устойчивого функционирования топливного рынка, а также защите объектов топливно-энергетического комплекса. "Александр Новак рассказал о принимаемых правительством мерах по поддержке стабильности внутреннего топливного рынка. Он обратил внимание, что были приняты акты правительства о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина, внесены изменения в Налоговый кодекс по созданию условий для импорта топлива. Также приняты указ президента России и постановление правительства, которые временно разрешили производство, оборот и реализацию на АЗС топлива класса К2, К3 и К4", - говорится в сообщении. Кроме того, по словам Новак, в регионах, где отсутствуют сети вертикально интегрированных компаний (ВИНК), для реализации нефтепродуктов через сети независимых АЗС были определены региональные операторы. Через этих операторов ВИНКи могут напрямую поставлять топливо под контролем региональных властей. "ФАС России ведет работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства и необоснованного завышения цен", - подчеркивается в сообщении. Новак напомнил, что с октября прошлого года в правительстве функционирует штаб по стабилизации топливообеспечения отраслей экономики и регионов, который в том числе осуществляет мониторинг текущей ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. "(Еще одна задача штаба - ред.) разработка и принятие мер федерального, отраслевого, регионального уровней, направленных на поддержание внутреннего рынка и приоритетных направлений, таких как сельхозработы, северный завоз, авиаперевозки, помощь регионам в тех случаях, когда есть конкретные затруднения. И, безусловно, важен мониторинг ситуации с ценами на нефтеперерабатывающих заводах, бирже, автозаправочных станциях", - сказал Новак, слова которого приводятся в релизе. Также на совещании руководители крупнейших вертикально интегрированных компаний доложили о принятых и планируемых мерах по обеспечению устойчивого функционированию топливного рынка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, денис мантуров