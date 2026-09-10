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В Новосибирске построят 75 километров линий метро
В Новосибирске построят 75 километров линий метро - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Новосибирске построят 75 километров линий метро
Новая генеральная схема развития метрополитена в Новосибирске предполагает строительство 75 километров линий подземки, а первые три из 14 этапов включают... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T05:20+0300
2026-09-10T05:20+0300
2026-09-10T05:20+0300
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новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – ПРАЙМ. Новая генеральная схема развития метрополитена в Новосибирске предполагает строительство 75 километров линий подземки, а первые три из 14 этапов включают строительство девяти новых станций, сообщили РИА Новости в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса горадминистрации.
В начале сентября 2026 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что власти утвердили новую генеральную схему развития в городе метрополитена. Она разбита на 14 этапов. Стоимость строительства оценивается в десятки миллиардов рублей. В ближайших планах разработка модели финансирования строительства.
"Откорректированная генеральная схема развития новосибирского метрополитена предполагает строительство 75 километров линий метрополитена", - сообщили в мэрии.
Первый этап предполагает строительство второго перегонного тоннеля между действующими станциями "Березовая роща" и Золотая нива", а также строительство двух новых станций "Гусинобродская", "Молодежная" с перегонами и электродепо "Волочаевское".
Второй этап предполагает развитие Ленинской линии. Это строительство новых станций "Площадь Станиславского", "Троллейная" и "Связистов" с перегонами.
Третий этап также предполагает развитие Ленинской линии, но в противоположном направлении. Это строительство новых станций "Северная", "Авиационная", "Космическая" и "Родники" с перегонами.
Новосибирская подземка - единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 14 станций, последняя из которых - "Спортивная" - была введена в строй 5 сентября 2025 года. В 2025 году метрополитен перевез 81,6 миллиона пассажиров.
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бизнес, новосибирск
В Новосибирске построят 75 километров линий метро
Новая схема развития метро в Новосибирске предполагает строительство 75 километров линий
НОВОСИБИРСК, 10 сен – ПРАЙМ. Новая генеральная схема развития метрополитена в Новосибирске предполагает строительство 75 километров линий подземки, а первые три из 14 этапов включают строительство девяти новых станций, сообщили РИА Новости в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса горадминистрации.
В начале сентября 2026 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что власти утвердили новую генеральную схему развития в городе метрополитена. Она разбита на 14 этапов. Стоимость строительства оценивается в десятки миллиардов рублей. В ближайших планах разработка модели финансирования строительства.
"Откорректированная генеральная схема развития новосибирского метрополитена предполагает строительство 75 километров линий метрополитена", - сообщили в мэрии.
Первый этап предполагает строительство второго перегонного тоннеля между действующими станциями "Березовая роща" и Золотая нива", а также строительство двух новых станций "Гусинобродская", "Молодежная" с перегонами и электродепо "Волочаевское".
Второй этап предполагает развитие Ленинской линии. Это строительство новых станций "Площадь Станиславского", "Троллейная" и "Связистов" с перегонами.
Третий этап также предполагает развитие Ленинской линии, но в противоположном направлении. Это строительство новых станций "Северная", "Авиационная", "Космическая" и "Родники" с перегонами.
Новосибирская подземка - единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 14 станций, последняя из которых - "Спортивная" - была введена в строй 5 сентября 2025 года. В 2025 году метрополитен перевез 81,6 миллиона пассажиров.