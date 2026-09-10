Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новосибирске назвали сроки строительства первого этапа развития метро - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/novosibirsk-873171476.html
В Новосибирске назвали сроки строительства первого этапа развития метро
В Новосибирске назвали сроки строительства первого этапа развития метро - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Новосибирске назвали сроки строительства первого этапа развития метро
Предполагаемый срок проектирования и строительства первого этапа развития Новосибирского метрополитена со строительством двух новых станций и метродепо – семь... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T05:38+0300
2026-09-10T05:38+0300
бизнес
россия
новосибирск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873171476.jpg?1789007895
НОВОСИБИРСК, 10 сен – ПРАЙМ. Предполагаемый срок проектирования и строительства первого этапа развития Новосибирского метрополитена со строительством двух новых станций и метродепо – семь лет, сообщили РИА Новости в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса горадминистрации. В начале сентября 2026 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что власти утвердили новую генеральную схему развития в городе метрополитена. Она разбита на 14 этапов. Стоимость строительства оценивается в десятки миллиардов рублей. В ближайших планах разработка модели финансирования. "Предполагаемый срок проектирования и строительства первого этапа в составе второго перегонного тоннеля между станциями "Березовая роща" и Золотая нива", строительство двух новых станций Дзержинской линии и метродепо "Волочаевское" составляет семь лет", - сообщили в мэрии. Ранее мэр Кудрявцев отмечал, что для развития метрополитена в городе необходимо выработать финансовую модель, а строительство возможно только при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов. Разработкой новой генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена занимался белорусский "Минскметропроект". Утвержденная генсхема разбита на 14 этапов и предполагает строительство 75 километров линий подземки. Первые три этапа включают девять новых станций на Дзержинской и Ленинской линиях. Новосибирская подземка - единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 14 станций, последняя из которых - "Спортивная" - была введена в строй 5 сентября 2025 года. В 2025 году метрополитен перевез 81,6 миллиона пассажиров.
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, новосибирск
Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК
05:38 10.09.2026
 
В Новосибирске назвали сроки строительства первого этапа развития метро

Мэрия Новосибирска: строительство первого этапа развития метро займет семь лет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 10 сен – ПРАЙМ. Предполагаемый срок проектирования и строительства первого этапа развития Новосибирского метрополитена со строительством двух новых станций и метродепо – семь лет, сообщили РИА Новости в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса горадминистрации.
В начале сентября 2026 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что власти утвердили новую генеральную схему развития в городе метрополитена. Она разбита на 14 этапов. Стоимость строительства оценивается в десятки миллиардов рублей. В ближайших планах разработка модели финансирования.
"Предполагаемый срок проектирования и строительства первого этапа в составе второго перегонного тоннеля между станциями "Березовая роща" и Золотая нива", строительство двух новых станций Дзержинской линии и метродепо "Волочаевское" составляет семь лет", - сообщили в мэрии.
Ранее мэр Кудрявцев отмечал, что для развития метрополитена в городе необходимо выработать финансовую модель, а строительство возможно только при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов.
Разработкой новой генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена занимался белорусский "Минскметропроект". Утвержденная генсхема разбита на 14 этапов и предполагает строительство 75 километров линий подземки. Первые три этапа включают девять новых станций на Дзержинской и Ленинской линиях.
Новосибирская подземка - единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 14 станций, последняя из которых - "Спортивная" - была введена в строй 5 сентября 2025 года. В 2025 году метрополитен перевез 81,6 миллиона пассажиров.
 
БизнесРОССИЯНОВОСИБИРСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала