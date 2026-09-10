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В Новосибирске назвали сроки строительства первого этапа развития метро

В Новосибирске назвали сроки строительства первого этапа развития метро - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Новосибирске назвали сроки строительства первого этапа развития метро

Предполагаемый срок проектирования и строительства первого этапа развития Новосибирского метрополитена со строительством двух новых станций и метродепо – семь... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T05:38+0300

2026-09-10T05:38+0300

2026-09-10T05:38+0300

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НОВОСИБИРСК, 10 сен – ПРАЙМ. Предполагаемый срок проектирования и строительства первого этапа развития Новосибирского метрополитена со строительством двух новых станций и метродепо – семь лет, сообщили РИА Новости в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса горадминистрации. В начале сентября 2026 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что власти утвердили новую генеральную схему развития в городе метрополитена. Она разбита на 14 этапов. Стоимость строительства оценивается в десятки миллиардов рублей. В ближайших планах разработка модели финансирования. "Предполагаемый срок проектирования и строительства первого этапа в составе второго перегонного тоннеля между станциями "Березовая роща" и Золотая нива", строительство двух новых станций Дзержинской линии и метродепо "Волочаевское" составляет семь лет", - сообщили в мэрии. Ранее мэр Кудрявцев отмечал, что для развития метрополитена в городе необходимо выработать финансовую модель, а строительство возможно только при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов. Разработкой новой генеральной схемы развития Новосибирского метрополитена занимался белорусский "Минскметропроект". Утвержденная генсхема разбита на 14 этапов и предполагает строительство 75 километров линий подземки. Первые три этапа включают девять новых станций на Дзержинской и Ленинской линиях. Новосибирская подземка - единственный действующий метрополитен в России, находящийся за Уралом. В его составе две линии (Ленинская и Дзержинская) из 14 станций, последняя из которых - "Спортивная" - была введена в строй 5 сентября 2025 года. В 2025 году метрополитен перевез 81,6 миллиона пассажиров.

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