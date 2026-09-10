https://1prime.ru/20260910/nvidia--873178689.html
Nvidia развернет сеть ЦОД в Австралии к 2027 году
Nvidia развернет сеть ЦОД в Австралии к 2027 году - 10.09.2026, ПРАЙМ
Nvidia развернет сеть ЦОД в Австралии к 2027 году
Разработчик графических процессоров Nvidia к 2027 году развернет сеть центров обработки данных (ЦОД) в Австралии в рамках расширения инфраструктуры... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:53+0300
2026-09-10T11:53+0300
2026-09-10T11:53+0300
технологии
австралия
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nvidia
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia к 2027 году развернет сеть центров обработки данных (ЦОД) в Австралии в рамках расширения инфраструктуры искусственного интеллекта, следует из пресс-релиза американской компании. "Nvidia сегодня объявила о сотрудничестве с развивающейся системой австралийских партнеров Nvidia Cloud Partners (NCPS) и партнеров по ИИ-инфраструктуре для расширения наземных, энергетических и производственных мощностей для размещения нескольких поколений заводов для искусственного интеллекта Nvidia DSX, поддерживая растущий спрос страны на вычислительные мощности для ИИ, наращивая их до 2 гигаватт к 2027 году", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что усиленное внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях в Австралии увеличивает спрос на высокопроизводительные вычисления. Расширение производственных мощностей в стране будет способствовать созданию моделей искусственного интеллекта, приложений и ИИ-агентов местными разработчиками, а также поддерживать дополнительные проекты в сфере производства электроэнергии. "Масштабное строительство инфраструктуры искусственного интеллекта требует интеграции всех уровней: центров обработки данных, вычислительных мощностей и программного обеспечения", - приводятся в релизе Nvidia слова соучредителя и содиректора австралийской IREN Дэниела Робертса (Daniel Roberts) Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. IREN - ведущий австралийский поставщик облачных услуг и кластеров графических процессоров для обучения искусственного интеллекта.
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технологии, австралия, калифорния, nvidia
Технологии, АВСТРАЛИЯ, Калифорния, Nvidia
Nvidia развернет сеть ЦОД в Австралии к 2027 году
Nvidia развернет сеть центров обработки данных в Австралии в рамках расширения ИИ
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Разработчик графических процессоров Nvidia к 2027 году развернет сеть центров обработки данных (ЦОД) в Австралии в рамках расширения инфраструктуры искусственного интеллекта, следует из пресс-релиза американской компании.
"Nvidia
сегодня объявила о сотрудничестве с развивающейся системой австралийских партнеров Nvidia Cloud Partners (NCPS) и партнеров по ИИ-инфраструктуре для расширения наземных, энергетических и производственных мощностей для размещения нескольких поколений заводов для искусственного интеллекта Nvidia DSX, поддерживая растущий спрос страны на вычислительные мощности для ИИ, наращивая их до 2 гигаватт к 2027 году", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что усиленное внедрение искусственного интеллекта в различных отраслях в Австралии
увеличивает спрос на высокопроизводительные вычисления. Расширение производственных мощностей в стране будет способствовать созданию моделей искусственного интеллекта, приложений и ИИ-агентов местными разработчиками, а также поддерживать дополнительные проекты в сфере производства электроэнергии.
"Масштабное строительство инфраструктуры искусственного интеллекта требует интеграции всех уровней: центров обработки данных, вычислительных мощностей и программного обеспечения", - приводятся в релизе Nvidia слова соучредителя и содиректора австралийской IREN Дэниела Робертса (Daniel Roberts)
Nvidia была основана в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния
.
IREN - ведущий австралийский поставщик облачных услуг и кластеров графических процессоров для обучения искусственного интеллекта.
Американский бигтех рассматривает Австралию под строительство ЦОДов для ИИ