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ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 миллиардов евро в экономику Германии - 10.09.2026, ПРАЙМ
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ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 миллиардов евро в экономику Германии
ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 миллиардов евро в экономику Германии - 10.09.2026, ПРАЙМ
ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 миллиардов евро в экономику Германии
В рамках визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Германию было объявлено о планах инвестировать 40 миллиардов евро в германскую экономику | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T20:01+0300
2026-09-10T20:02+0300
мировая экономика
германия
оаэ
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ДУБАЙ, 10 сен - ПРАЙМ. В рамках визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Германию было объявлено о планах инвестировать 40 миллиардов евро в германскую экономику для укрепления экономического партнерства, сообщает эмиратское информационное агентство WAM."ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 миллиардов евро в Германию в ряд секторов, представляющих собой стратегические приоритеты и приоритеты с точки зрения развития для обеих стран. К ним относятся промышленность, передовые технологии, искусственный интеллект, цифровая инфраструктура и энергетика", - сообщает WAM.Согласно агентству, из 40 миллиардов евро 10 миллиардов евро будут выделены на инвестиции в немецкую федеральную землю Баварию."Эти инвестиции отражают подход ОАЭ к развитию долгосрочного экономического и инвестиционного партнерства, а также уверенность в промышленном, технологическом и инновационном потенциале Германии", - подчеркивает WAM.Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Германию с государственным визитом 9 сентября.
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мировая экономика, германия, оаэ
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ОАЭ
20:01 10.09.2026 (обновлено: 20:02 10.09.2026)
 
ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 миллиардов евро в экономику Германии

WAM: ОАЭ планируют инвестировать 40 миллиардов евро в экономику Германии

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ДУБАЙ, 10 сен - ПРАЙМ. В рамках визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Германию было объявлено о планах инвестировать 40 миллиардов евро в германскую экономику для укрепления экономического партнерства, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 миллиардов евро в Германию в ряд секторов, представляющих собой стратегические приоритеты и приоритеты с точки зрения развития для обеих стран. К ним относятся промышленность, передовые технологии, искусственный интеллект, цифровая инфраструктура и энергетика", - сообщает WAM.
Согласно агентству, из 40 миллиардов евро 10 миллиардов евро будут выделены на инвестиции в немецкую федеральную землю Баварию.
"Эти инвестиции отражают подход ОАЭ к развитию долгосрочного экономического и инвестиционного партнерства, а также уверенность в промышленном, технологическом и инновационном потенциале Германии", - подчеркивает WAM.
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Германию с государственным визитом 9 сентября.
 
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