https://1prime.ru/20260910/oae-873204905.html

ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 миллиардов евро в экономику Германии

ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 миллиардов евро в экономику Германии - 10.09.2026, ПРАЙМ

ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 миллиардов евро в экономику Германии

В рамках визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Германию было объявлено о планах инвестировать 40 миллиардов евро в германскую экономику | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T20:01+0300

2026-09-10T20:01+0300

2026-09-10T20:02+0300

мировая экономика

германия

оаэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873204905.jpg?1789059724

ДУБАЙ, 10 сен - ПРАЙМ. В рамках визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Германию было объявлено о планах инвестировать 40 миллиардов евро в германскую экономику для укрепления экономического партнерства, сообщает эмиратское информационное агентство WAM."ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 миллиардов евро в Германию в ряд секторов, представляющих собой стратегические приоритеты и приоритеты с точки зрения развития для обеих стран. К ним относятся промышленность, передовые технологии, искусственный интеллект, цифровая инфраструктура и энергетика", - сообщает WAM.Согласно агентству, из 40 миллиардов евро 10 миллиардов евро будут выделены на инвестиции в немецкую федеральную землю Баварию."Эти инвестиции отражают подход ОАЭ к развитию долгосрочного экономического и инвестиционного партнерства, а также уверенность в промышленном, технологическом и инновационном потенциале Германии", - подчеркивает WAM.Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Германию с государственным визитом 9 сентября.

германия

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, оаэ