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ОАК и HAL подпишут соглашение о локализации производства "Суперджетов"
ОАК и HAL подпишут соглашение о локализации производства "Суперджетов" - 10.09.2026, ПРАЙМ
ОАК и HAL подпишут соглашение о локализации производства "Суперджетов"
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) планируют подписать соглашение о локализации... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T08:50+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) планируют подписать соглашение о локализации производства российских "Суперджетов" в Индии до конца года, заявил директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.
"Я бы хотел отдельно отметить, что мы в течение нескольких месяцев ведем комплексные переговоры с компанией Hindustan Aeronautics Limited относительно локализации самолета Superjet 100, и мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев или до конца года мы достигнем твердого и конкретного соглашения по производству этого самолета", - сказал Богомолов в рамках форума "Иннопром. Индия".
Также он отметил, что ОАК и HAL договорились о дорожной карте сотрудничества, которая будет состоять из четырех фаз и включит в себя сертификацию индийских компонентов.
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бизнес, технологии, россия, индия, оак, ростех
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, ОАК, Ростех
ОАК и HAL подпишут соглашение о локализации производства "Суперджетов"
ОАК и HAL подпишут соглашение о локализации производства Superjet 100 до конца года
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) планируют подписать соглашение о локализации производства российских "Суперджетов" в Индии до конца года, заявил директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов.
"Я бы хотел отдельно отметить, что мы в течение нескольких месяцев ведем комплексные переговоры с компанией Hindustan Aeronautics Limited относительно локализации самолета Superjet 100, и мы рассчитываем, что в ближайшие несколько месяцев или до конца года мы достигнем твердого и конкретного соглашения по производству этого самолета", - сказал Богомолов в рамках форума "Иннопром. Индия".
Также он отметил, что ОАК и HAL договорились о дорожной карте сотрудничества, которая будет состоять из четырех фаз и включит в себя сертификацию индийских компонентов.