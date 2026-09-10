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ОАК приступит к производству и поставкам самолетов в Индии

ОАК приступит к производству и поставкам самолетов в Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ

ОАК приступит к производству и поставкам самолетов в Индии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") приступит к производству и поставкам самолетов в Индии сразу после финализации... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:16+0300

2026-09-10T11:16+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") приступит к производству и поставкам самолетов в Индии сразу после финализации договоренностей, заявил глава ОАК Вадим Бадеха. "На сегодняшний момент основная наша задача, на чем мы сконцентрировались, это финализация нашей договоренности по производству самолета здесь, в Индии. Как только это будет решено, мы ожидаем, в ближайшие месяцы это будет решено, мы сразу же приступим уже к производству и поставкам", - сказал Бадеха журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия". Глава ОАК также отметил, что соглашения о намерениях, подписанные с индийскими партнерами, в самое ближайшее время могут быть трансформированы в твердые контракты. "Сейчас ключевая наша задача - это определиться с программой локализации, поскольку это требования индийской стороны в рамках программы Made in India", - добавил Бадена. Ранее в четверг Минпромторг РФ сообщил, что ОАК подписала с местными авиакомпаниями соглашения о поставке 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300. Также планируется заключение соглашения о намерениях на поставку до 20 лайнеров в интересах индийской Air Kerala. А директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов отметил, что соглашение о локализации производства российских "Суперджетов" в Индии планируется подписать до конца года. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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бизнес, индия, оак, ростех, минпромторг