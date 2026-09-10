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ОАК оценила спрос Индии на российские SJ-100 и Ил-114-300
ОАК оценила спрос Индии на российские SJ-100 и Ил-114-300 - 10.09.2026, ПРАЙМ
ОАК оценила спрос Индии на российские SJ-100 и Ил-114-300
Спрос Индии на российские самолеты SJ-100 в течение десяти лет оценивается в 100 единиц, а на Ил-114-300 - более чем в 100 самолетов, заявил журналистам в... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T11:16+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Спрос Индии на российские самолеты SJ-100 в течение десяти лет оценивается в 100 единиц, а на Ил-114-300 - более чем в 100 самолетов, заявил журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия" глава ОАК Вадим Бадеха.
"Мы оцениваем вместе с индийской стороной порядка 100 "Суперджетов" и более чем 100 "Илов"… на десятилетнюю перспективу", - ответил Бадеха на вопрос о спросе на российские самолеты в Индии.
Ранее в четверг Минпромторг РФ сообщил, что ОАК подписала с местными авиакомпаниями соглашения о поставке 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300. Также планируется заключение соглашения о намерениях на поставку до 20 лайнеров в интересах индийской Air Kerala. А директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов отметил, что соглашение о локализации производства российских "Суперджетов" в Индии планируется подписать до конца года.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, ОАК, Минпромторг
ОАК оценила спрос Индии на российские SJ-100 и Ил-114-300
Глава ОАК Бадеха: спрос Индии на российские самолеты SJ-100 оценивается в 100 единиц
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Спрос Индии на российские самолеты SJ-100 в течение десяти лет оценивается в 100 единиц, а на Ил-114-300 - более чем в 100 самолетов, заявил журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия" глава ОАК Вадим Бадеха.
"Мы оцениваем вместе с индийской стороной порядка 100 "Суперджетов" и более чем 100 "Илов"… на десятилетнюю перспективу", - ответил Бадеха на вопрос о спросе на российские самолеты в Индии.
Ранее в четверг Минпромторг РФ сообщил, что ОАК подписала с местными авиакомпаниями соглашения о поставке 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300. Также планируется заключение соглашения о намерениях на поставку до 20 лайнеров в интересах индийской Air Kerala. А директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов отметил, что соглашение о локализации производства российских "Суперджетов" в Индии планируется подписать до конца года.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.