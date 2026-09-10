https://1prime.ru/20260910/oak-873177116.html

ОАК оценила спрос Индии на российские SJ-100 и Ил-114-300

ОАК оценила спрос Индии на российские SJ-100 и Ил-114-300 - 10.09.2026, ПРАЙМ

ОАК оценила спрос Индии на российские SJ-100 и Ил-114-300

Спрос Индии на российские самолеты SJ-100 в течение десяти лет оценивается в 100 единиц, а на Ил-114-300 - более чем в 100 самолетов, заявил журналистам в... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:16+0300

2026-09-10T11:16+0300

2026-09-10T11:16+0300

бизнес

россия

индия

оак

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873177116.jpg?1789028170

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Спрос Индии на российские самолеты SJ-100 в течение десяти лет оценивается в 100 единиц, а на Ил-114-300 - более чем в 100 самолетов, заявил журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия" глава ОАК Вадим Бадеха. "Мы оцениваем вместе с индийской стороной порядка 100 "Суперджетов" и более чем 100 "Илов"… на десятилетнюю перспективу", - ответил Бадеха на вопрос о спросе на российские самолеты в Индии. Ранее в четверг Минпромторг РФ сообщил, что ОАК подписала с местными авиакомпаниями соглашения о поставке 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300. Также планируется заключение соглашения о намерениях на поставку до 20 лайнеров в интересах индийской Air Kerala. А директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов отметил, что соглашение о локализации производства российских "Суперджетов" в Индии планируется подписать до конца года. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, оак, минпромторг