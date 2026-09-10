https://1prime.ru/20260910/oak-873177191.html

ОАК предлагает Индии самолеты в комплексе с послепродажным обслуживанием

ОАК предлагает Индии самолеты в комплексе с послепродажным обслуживанием - 10.09.2026, ПРАЙМ

ОАК предлагает Индии самолеты в комплексе с послепродажным обслуживанием

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") предлагает индийским партнерам самолеты в комплексе с программой послепродажного обслуживания, | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:16+0300

2026-09-10T11:16+0300

2026-09-10T11:16+0300

бизнес

россия

индия

оак

ростех

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873177191.jpg?1789028174

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") предлагает индийским партнерам самолеты в комплексе с программой послепродажного обслуживания, рассказал глава ОАК Вадим Бадеха. "Мы одновременно с самолетом предлагаем комплексную программу, в том числе послепродажного обслуживания, локализацию здесь самолета. Мы, скорее всего, будем твердый контракт уже подписывать с нашим партнером здесь в Индии, который будет отвечать за производство этих самолетов в Индии. Скорее всего, будет либо трехсторонний контракт, либо мы будем поставлять партнеру, партнер будет продавать", - сказал Бадеха журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия". Ранее в четверг Минпромторг РФ сообщил, что ОАК подписала с местными авиакомпаниями соглашения о намерениях, предполагающие поставку 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300. Также планируется заключение такого соглашения на поставку до 20 самолетов в интересах индийской Air Kerala. А директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов отметил, что соглашение о локализации производства российских "Суперджетов" в Индии планируется подписать до конца года. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, оак, ростех, минпромторг