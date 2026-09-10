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Объем денежной массы в России в национальном определении вырос на 1,2%

Объем денежной массы в России в национальном определении вырос на 1,2% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Объем денежной массы в России в национальном определении вырос на 1,2%

Объем денежной массы в России в национальном определении (агрегат М2) увеличился за август на 1,2%, до 137,3 триллиона рублей, после роста на 0,6% месяцем... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:27+0300

2026-09-10T14:27+0300

2026-09-10T14:27+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Объем денежной массы в России в национальном определении (агрегат М2) увеличился за август на 1,2%, до 137,3 триллиона рублей, после роста на 0,6% месяцем ранее, выяснило РИА Новости, изучив данные ЦБ. Согласно предварительным данным Банка России, денежная масса в национальном определении по итогам августа по сравнению с июлем увеличилась на 1,2% и составила 137,3 триллиона рублей. При этом годовой темп прироста денежной массы снизился до 12,9% с 13% месяцем ранее. Также широкая денежная масса с исключением валютной переоценки - М2Х* - в августе увеличилась на 1,2% после роста в июле на 0,5%. Годовой темп ее прироста на 1 сентября замедлился до 12,4% с 12,6% на 1 августа. Годовой темп роста наличных на 1 сентября вырос до 20,7% после 20,2% на 1 августа. Также в прошлом месяце темп прироста наличных денег в обращении снизился до 1,9% после 2,9% в июле, при этом оставался выше темпа прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств. В августе регулятор в материале "Резюме обсуждения ключевой ставки" сообщал, что денежная масса во втором квартале этого года росла быстрее, чем в первом, вследствие ускорения роста кредитования и активного исполнения бюджетных расходов. Участники обсуждения отмечали, что при таком значительном вкладе бюджета в рост денежной массы для ограничения его влияния на совокупный спрос требуется поддерживать такую жесткость монетарной политики, которая обеспечит более сдержанный рост кредитования, чем в рассматриваемом квартале.

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финансы, россия, банк россии