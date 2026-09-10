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Глава Калининградской области рассказал об обеспечении продуктами региона - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Глава Калининградской области рассказал об обеспечении продуктами региона
Глава Калининградской области рассказал об обеспечении продуктами региона - 10.09.2026, ПРАЙМ
Глава Калининградской области рассказал об обеспечении продуктами региона
Калининградская область практически полностью обеспечивается себя основными продуктами питания, в условиях санкций это важно для продовольственной безопасности... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:54+0300
2026-09-10T19:13+0300
россия
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КАЛИНИНГРАД, 10 сен – ПРАЙМ. Калининградская область практически полностью обеспечивается себя основными продуктами питания, в условиях санкций это важно для продовольственной безопасности региона, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "По зерну, мясу, мясопродуктам, молоку, молочным продуктам, по яйцам мы фактически достигли своего самообеспечения. Есть у нас проблемы еще с овощной группой, но для этого мы формируем дополнительные инвестиционные проекты, которые позволяют нам оперативно нивелировать этот риск", - сказал Беспрозванных во время прямой линии с жителями Калининградской области. Он уточнил, что в Калининградской области работает программа "Восток Инвест", ее финансирование значительно увеличено. Отдельным блоком в ней стоят вопросы о продовольственной безопасности и поддержке сельхозпроизводителей. Это позволяет региону наращивать объемы собственного производства и регулировать цены, поскольку логистика тоже включена в стоимость продуктов. "Наши недружественные соседи вводят санкционные режимы, которые ограничивают по перевозке в сухопутном направлении. Мы, конечно, развиваем морское направление, но при этом, чтобы снизить объем продуктов, которые завозятся к нам из других регионов России и не только, мы, конечно, должны обеспечить продовольственную безопасность", - подчеркнул Беспрозванных.
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РОССИЯ
18:54 10.09.2026 (обновлено: 19:13 10.09.2026)
 
Глава Калининградской области рассказал об обеспечении продуктами региона

Беспрозванных: Калининградская область обеспечивает себя основными продуктами питания

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КАЛИНИНГРАД, 10 сен – ПРАЙМ. Калининградская область практически полностью обеспечивается себя основными продуктами питания, в условиях санкций это важно для продовольственной безопасности региона, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
"По зерну, мясу, мясопродуктам, молоку, молочным продуктам, по яйцам мы фактически достигли своего самообеспечения. Есть у нас проблемы еще с овощной группой, но для этого мы формируем дополнительные инвестиционные проекты, которые позволяют нам оперативно нивелировать этот риск", - сказал Беспрозванных во время прямой линии с жителями Калининградской области.
Он уточнил, что в Калининградской области работает программа "Восток Инвест", ее финансирование значительно увеличено. Отдельным блоком в ней стоят вопросы о продовольственной безопасности и поддержке сельхозпроизводителей. Это позволяет региону наращивать объемы собственного производства и регулировать цены, поскольку логистика тоже включена в стоимость продуктов.
"Наши недружественные соседи вводят санкционные режимы, которые ограничивают по перевозке в сухопутном направлении. Мы, конечно, развиваем морское направление, но при этом, чтобы снизить объем продуктов, которые завозятся к нам из других регионов России и не только, мы, конечно, должны обеспечить продовольственную безопасность", - подчеркнул Беспрозванных.
 
РОССИЯ
 
 
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