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"Дом.РФ" профинансирует проект на территории "Красного октября" в Москве - 10.09.2026, ПРАЙМ
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"Дом.РФ" профинансирует проект на территории "Красного октября" в Москве
"Дом.РФ" профинансирует проект на территории "Красного октября" в Москве - 10.09.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" профинансирует проект на территории "Красного октября" в Москве
Банк "Дом.РФ" профинансирует проект на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" на стрелке острова Балчуг в центре Москвы. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:54+0300
2026-09-10T15:00+0300
бизнес
россия
финансы
москва
нижний новгород
дом.рф
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" профинансирует проект на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" на стрелке острова Балчуг в центре Москвы. "Банк "Дом.РФ" в рамках партнерства с "Гута-Девелопмент" открывает финансирование девелоперских проектов компании премиум- и элит-класса. Средства будут направлены на строительство трех жилых проектов премиум- и элит-класса, двух проектов коммерческой недвижимости в Москве, а также гостиничного комплекса категории 5 звезд в Нижнем Новгороде. Практическая реализация партнерства уже началась. Банк открыл финансирование второй очереди жилых резиденций на "Красном Октябре", - сообщила пресс-служба банка. В сообщении указывается, что проект предусматривает строительство клубных домов на 129 квартир, реставрацию исторических корпусов бывшей кондитерской фабрики "Эйнем" на Берсеневской набережной. Также построят коммерческие помещения и подземный паркинг на 333 машино-места. Ранее в "Гута-Девелопмент" рассказали РИА Недвижимость, что на стрелке острова Балчуг появится квартал с элитной недвижимостью, пятизвездочным отелем, двумя благоустроенными набережными и камерным ландшафтным парком. В разработке генплана и проектов жилой застройки "Красного Октября" приняли участие архитектурные бюро "Меганом", "Цимайло Ляшенко и Партнеры", GAFA, Parsec, Saga.
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бизнес, россия, финансы, москва, нижний новгород, дом.рф
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Дом.РФ
14:54 10.09.2026 (обновлено: 15:00 10.09.2026)
 
"Дом.РФ" профинансирует проект на территории "Красного октября" в Москве

Банк "Дом.РФ" профинансирует проект на бывшей фабрике "Красный Октябрь" в центре Москвы

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" профинансирует проект на территории бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" на стрелке острова Балчуг в центре Москвы.
"Банк "Дом.РФ" в рамках партнерства с "Гута-Девелопмент" открывает финансирование девелоперских проектов компании премиум- и элит-класса. Средства будут направлены на строительство трех жилых проектов премиум- и элит-класса, двух проектов коммерческой недвижимости в Москве, а также гостиничного комплекса категории 5 звезд в Нижнем Новгороде. Практическая реализация партнерства уже началась. Банк открыл финансирование второй очереди жилых резиденций на "Красном Октябре", - сообщила пресс-служба банка.
В сообщении указывается, что проект предусматривает строительство клубных домов на 129 квартир, реставрацию исторических корпусов бывшей кондитерской фабрики "Эйнем" на Берсеневской набережной. Также построят коммерческие помещения и подземный паркинг на 333 машино-места.
Ранее в "Гута-Девелопмент" рассказали РИА Недвижимость, что на стрелке острова Балчуг появится квартал с элитной недвижимостью, пятизвездочным отелем, двумя благоустроенными набережными и камерным ландшафтным парком. В разработке генплана и проектов жилой застройки "Красного Октября" приняли участие архитектурные бюро "Меганом", "Цимайло Ляшенко и Партнеры", GAFA, Parsec, Saga.
 
БизнесРОССИЯФинансыМОСКВАНИЖНИЙ НОВГОРОДДом.РФ
 
 
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