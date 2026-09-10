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Крупная гостиничная сеть России откроет отели в Омане

Крупная гостиничная сеть России откроет отели в Омане - 10.09.2026, ПРАЙМ

Крупная гостиничная сеть России откроет отели в Омане

Крупная гостиничная сеть России Azimut Hotels откроет в октябре два отеля на полуострове Мусандам в Омане, рассказали РИА Новости в пресс-службе отеля. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T21:52+0300

2026-09-10T21:52+0300

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бизнес

туризм

россия

оман

персидский залив

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Крупная гостиничная сеть России Azimut Hotels откроет в октябре два отеля на полуострове Мусандам в Омане, рассказали РИА Новости в пресс-службе отеля. "Российская гостиничная сеть Azimut Hotels развивает международное присутствие и выходит на туристический рынок стран Персидского залива. Сразу два курортных отеля российской сети откроется на юго-востоке Аравийского на полуострова - Мусандам султаната Оман", - сказали в пресс-службе. Указывается, что объекты расположены в 5 километрах друг от друга и в 5-10 километрах от аэропорта Мусандам. "На территории комплексов и в окрестностях полуострова любители активного отдыха могут заняться рыбной ловлей, дайвингом и сноркелингом", - добавили там. Так, четырехзвездочный отель включает 105 номеров. Помимо этого, на территории будут действовать ресторан, три бассейна, детские игровые зоны, фитнес-зал и конференц-пространства для деловых мероприятий. Другой отель - трехзвездочный на 60 номеров, в том числе 12 шале. Отмечается, что на территории расположены бассейн, конференц-залы, ресторан и бар. Как подчеркнул генеральный директор сети отелей Максим Бродовский, Оман является перспективным направлением с растущим туристическим потоком. В пресс-службе также рассказали, что компания готовится к открытию в январе четырехзвездочного отеля в Иерусалиме.

оман

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бизнес, туризм, россия, оман, персидский залив