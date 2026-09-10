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В ООН заявили, что летняя жара усугубила рост инфляции в Европе

В ООН заявили, что летняя жара усугубила рост инфляции в Европе - 10.09.2026, ПРАЙМ

В ООН заявили, что летняя жара усугубила рост инфляции в Европе

Волны сильнейшей летней жары и зависимость ЕС от импорта топлива, цены на которое растут из-за кризиса на Ближнем Востоке, усугубили рост инфляции в Европе,... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T20:25+0300

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ЖЕНЕВА, 10 сен – ПРАЙМ. Волны сильнейшей летней жары и зависимость ЕС от импорта топлива, цены на которое растут из-за кризиса на Ближнем Востоке, усугубили рост инфляции в Европе, заявил глава Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл. "Адская летняя жара в ЕС наложилась на продолжающийся кризис цен на ископаемое топливо – и оба этих фактора взвинчивают расходы домохозяйств, бизнеса и государственных органов, нанося сокрушительный двойной удар", - сказал он на заседании комитета Европейского парламента. По его словам, "зависимость от импорта ископаемого топлива, цены на которое подвержены резким колебаниям, уже давно стала для Европы "ахиллесовой пятой" в экономике". "В этом году домохозяйства и предприятия вновь столкнулись с ростом счетов. А теперь из-за зависимости от ископаемого топлива над Европой нависла угроза очередного зимнего топливного кризиса", - добавил Стилл. Ранее в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,65% годовых с предыдущего уровня в 2,4%. Как отмечает регулятор, конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать инфляционное давление, и рост потребительских цен в течение продолжительного времени превышает целевые уровни. Решение ЕЦБ по ставкам подчеркивает его приверженность проведению денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе. Регулятор также указал на сохраняющуюся неопределенность прогноза, указывает на существование рисков ускорения инфляции и снижения темпов экономического роста.

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мировая экономика, европа, ближний восток, ес, оон, ецб