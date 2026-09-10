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Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на билеты в театр - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на билеты в театр
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на билеты в театр - 10.09.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на билеты в театр
Треть россиян готовы потратить на билеты в театр менее 20 тысяч рублей за один сезон, при этом половина граждан планирует ходить в театр один-два раза в месяц,... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T04:28+0300
2026-09-10T04:28+0300
бизнес
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Треть россиян готовы потратить на билеты в театр менее 20 тысяч рублей за один сезон, при этом половина граждан планирует ходить в театр один-два раза в месяц, говорится в исследовании Ticketland, которое есть в распоряжении РИА Новости. "За весь театральный сезон треть россиян (33%) готовы потратить не более 20 000 рублей. Четверть (21%) хотели бы уложиться в сумму до 10 000 рублей", - говорится в исследовании. Примерно 17% опрошенных рассчитывают уложиться в 20-30 тысяч рублей, а 12% готовы отдать до 40 тысяч рублей. До 50 тысяч рублей запланировали в бюджете 6% респондентов, а свыше этой суммы - 9%. Аналитики также выяснили, что каждый второй россиянин (54%) планирует посещать театр один-два раза в месяц в новом сезоне, почти треть (32%) - один-два раза в полгода, 7% - более трех-четырех раз в месяц и еще 7% - один-два раза в год. "Среди причин, которые бы мотивировали ходить в театр чаще, респонденты назвали: более низкие цены (29%), скидки и акции (17%), больше спектаклей с известными актерами (17%), а также яркие премьеры (15%) и рекомендации друзей и критиков (12%)", - отметили аналитики. При этом в новом театральном сезоне россияне хотели бы видеть больше драматических и комедийных постановок - 39% и 27%, соответственно, а также больше мюзиклов (26%). Кроме того, среди самых желанных сюжетов постановок россияне назвали спектакли про любовь и отношения (17%), про исторических личностей (16%), о проблемах современного человека (14%), а также об отношениях между поколениями (13%) и семейных отношениях (11%), выяснили аналитики.
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192
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бизнес
Бизнес
04:28 10.09.2026
 
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на билеты в театр

Ticketland: треть россиян готовы потратить на билеты в театр менее 20 тысяч рублей

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Треть россиян готовы потратить на билеты в театр менее 20 тысяч рублей за один сезон, при этом половина граждан планирует ходить в театр один-два раза в месяц, говорится в исследовании Ticketland, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"За весь театральный сезон треть россиян (33%) готовы потратить не более 20 000 рублей. Четверть (21%) хотели бы уложиться в сумму до 10 000 рублей", - говорится в исследовании.
Примерно 17% опрошенных рассчитывают уложиться в 20-30 тысяч рублей, а 12% готовы отдать до 40 тысяч рублей. До 50 тысяч рублей запланировали в бюджете 6% респондентов, а свыше этой суммы - 9%.
Аналитики также выяснили, что каждый второй россиянин (54%) планирует посещать театр один-два раза в месяц в новом сезоне, почти треть (32%) - один-два раза в полгода, 7% - более трех-четырех раз в месяц и еще 7% - один-два раза в год.
"Среди причин, которые бы мотивировали ходить в театр чаще, респонденты назвали: более низкие цены (29%), скидки и акции (17%), больше спектаклей с известными актерами (17%), а также яркие премьеры (15%) и рекомендации друзей и критиков (12%)", - отметили аналитики.
При этом в новом театральном сезоне россияне хотели бы видеть больше драматических и комедийных постановок - 39% и 27%, соответственно, а также больше мюзиклов (26%).
Кроме того, среди самых желанных сюжетов постановок россияне назвали спектакли про любовь и отношения (17%), про исторических личностей (16%), о проблемах современного человека (14%), а также об отношениях между поколениями (13%) и семейных отношениях (11%), выяснили аналитики.
 
Бизнес
 
 
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