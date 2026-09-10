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Опрос показал, что россияне считают главным источником мотивации - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Опрос показал, что россияне считают главным источником мотивации
Опрос показал, что россияне считают главным источником мотивации - 10.09.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, что россияне считают главным источником мотивации
Хорошая зарплата и понятная связь между результатом работы и вознаграждением остаются главным источником мотивации для 57% опрошенных россиян, следует из данных | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T08:17+0300
2026-09-10T08:17+0300
общество
россия
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Хорошая зарплата и понятная связь между результатом работы и вознаграждением остаются главным источником мотивации для 57% опрошенных россиян, следует из данных исследования медиахолдинга Rambler&Co, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Главным источником мотивации сотрудники считают достойную оплату и понятную связь между результатом и вознаграждением – этот вариант выбрали 57% опрошенных. Для 23% важны уважительное отношение руководителя и здоровая атмосфера в команде", - говорится в исследовании. Аналитики выяснили, что каждого десятого мотивирует интерес к делу и ощущение, что работа приносит пользу, 7% выделили четкие задачи и возможность влиять на цели компании, а 3% - гибкий график и самостоятельное планирование времени. "Сорок процентов участников опроса не хотят брать на себя больше, если это не отражается на зарплате или карьерных перспективах, 17% демотивируют постоянные срочные задачи и необходимость оставаться на связи вне графика, столько же (17%) - неясные ожидания руководителя и меняющиеся правила", - говорится в исследовании. Отмечается, что демотивацией в работе для 17% опрошенных является нехватка обратной связи по проделанной работе, 9% смущает ситуация, когда ответственность растет, а полномочий не прибавляется. При этом, главным приоритетом в работе для россиян стала уверенность в завтрашнем дне и надежность работодателя - этот вариант выбрали треть (33%) респондентов. Почти столько же (31%) поставили на первое место стабильную зарплату и понятные правила ее индексации. Еще 23% считают важнейшим условием возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью. Интересные задачи и возможность развиваться важны для 9% участников опроса, а карьерный рост и повышение статуса - для 4%. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 27 августа по 3 сентября 2026 года, в нем приняли участие более 2 тысяч интернет-пользователей.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ
08:17 10.09.2026
 
Опрос показал, что россияне считают главным источником мотивации

Rambler Co: 57% россиян считают зарплату главным источником мотивации

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Хорошая зарплата и понятная связь между результатом работы и вознаграждением остаются главным источником мотивации для 57% опрошенных россиян, следует из данных исследования медиахолдинга Rambler&Co, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Главным источником мотивации сотрудники считают достойную оплату и понятную связь между результатом и вознаграждением – этот вариант выбрали 57% опрошенных. Для 23% важны уважительное отношение руководителя и здоровая атмосфера в команде", - говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что каждого десятого мотивирует интерес к делу и ощущение, что работа приносит пользу, 7% выделили четкие задачи и возможность влиять на цели компании, а 3% - гибкий график и самостоятельное планирование времени.
"Сорок процентов участников опроса не хотят брать на себя больше, если это не отражается на зарплате или карьерных перспективах, 17% демотивируют постоянные срочные задачи и необходимость оставаться на связи вне графика, столько же (17%) - неясные ожидания руководителя и меняющиеся правила", - говорится в исследовании.
Отмечается, что демотивацией в работе для 17% опрошенных является нехватка обратной связи по проделанной работе, 9% смущает ситуация, когда ответственность растет, а полномочий не прибавляется.
При этом, главным приоритетом в работе для россиян стала уверенность в завтрашнем дне и надежность работодателя - этот вариант выбрали треть (33%) респондентов. Почти столько же (31%) поставили на первое место стабильную зарплату и понятные правила ее индексации.
Еще 23% считают важнейшим условием возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью. Интересные задачи и возможность развиваться важны для 9% участников опроса, а карьерный рост и повышение статуса - для 4%.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 27 августа по 3 сентября 2026 года, в нем приняли участие более 2 тысяч интернет-пользователей.
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
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