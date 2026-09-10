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Судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до конфликта - МВФ

Судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до конфликта - МВФ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до конфликта - МВФ

Судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:01+0300

2026-09-10T18:01+0300

2026-09-10T18:01+0300

мировая экономика

ормузский пролив

ближний восток

мвф

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ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Судоходство в Ормузском проливе составляет только десятую долю от довоенного уровня. Нам известно, что в некоторых странах использовались стратегические запасы нефти и газа, однако со временем их необходимо будет восполнить", - сказала Козак журналистам.

ормузский пролив

ближний восток

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мировая экономика, ормузский пролив, ближний восток, мвф