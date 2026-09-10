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Судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до конфликта - МВФ
Судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до конфликта - МВФ - 10.09.2026, ПРАЙМ
Судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до конфликта - МВФ
Судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:01+0300
2026-09-10T18:01+0300
2026-09-10T18:01+0300
мировая экономика
ормузский пролив
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до начала конфликта на Ближнем Востоке, заявила в четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Судоходство в Ормузском проливе составляет только десятую долю от довоенного уровня. Нам известно, что в некоторых странах использовались стратегические запасы нефти и газа, однако со временем их необходимо будет восполнить", - сказала Козак журналистам.
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мировая экономика, ормузский пролив, ближний восток, мвф
Мировая экономика, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МВФ
Судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до конфликта - МВФ
В МВФ заявили, что судоходство в Ормузском проливе составляет 10% от уровня до конфликта