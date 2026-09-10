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Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд
Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд - 10.09.2026, ПРАЙМ
Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд
Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд, в сентябре – на 1,6 пункта, до 22,7 пункта, следует из оперативной справки по результатам мониторинга... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:43+0300
2026-09-10T15:43+0300
банк россии
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд, в сентябре – на 1,6 пункта, до 22,7 пункта, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий Банка России. Показатель в прошлом месяце составлял 21,1 пункта, а в июле – 20,5 пункта. При этом в июне ценовые ожидания были ниже – 15,8 пункта, а в мае достигали 16,5 пункта, свидетельствуют материалы ЦБ. Мониторинг предприятий – регулярный опрос Банка России предприятий нефинансового сектора экономики. В среднем в прошлом году в опросах ежемесячно участвовали более 15 тысяч предприятий из ключевых отраслей. Полученные данные регулятор учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике для анализа и прогнозирования инфляции, выявления основных тенденций развития экономики по стране и по регионам.
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192
40
192
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192
40
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банк россии
Банк России
15:43 10.09.2026
 
Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд

ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в сентябре выросли на 1,6 пункта, до 22,7 пункта

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд, в сентябре – на 1,6 пункта, до 22,7 пункта, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий Банка России.
Показатель в прошлом месяце составлял 21,1 пункта, а в июле – 20,5 пункта. При этом в июне ценовые ожидания были ниже – 15,8 пункта, а в мае достигали 16,5 пункта, свидетельствуют материалы ЦБ.
Мониторинг предприятий – регулярный опрос Банка России предприятий нефинансового сектора экономики. В среднем в прошлом году в опросах ежемесячно участвовали более 15 тысяч предприятий из ключевых отраслей.
Полученные данные регулятор учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике для анализа и прогнозирования инфляции, выявления основных тенденций развития экономики по стране и по регионам.
 
Банк России
 
 
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