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Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд

Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд - 10.09.2026, ПРАЙМ

Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд

Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд, в сентябре – на 1,6 пункта, до 22,7 пункта, следует из оперативной справки по результатам мониторинга... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:43+0300

2026-09-10T15:43+0300

2026-09-10T15:43+0300

банк россии

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса выросли третий месяц подряд, в сентябре – на 1,6 пункта, до 22,7 пункта, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий Банка России. Показатель в прошлом месяце составлял 21,1 пункта, а в июле – 20,5 пункта. При этом в июне ценовые ожидания были ниже – 15,8 пункта, а в мае достигали 16,5 пункта, свидетельствуют материалы ЦБ. Мониторинг предприятий – регулярный опрос Банка России предприятий нефинансового сектора экономики. В среднем в прошлом году в опросах ежемесячно участвовали более 15 тысяч предприятий из ключевых отраслей. Полученные данные регулятор учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике для анализа и прогнозирования инфляции, выявления основных тенденций развития экономики по стране и по регионам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банк россии