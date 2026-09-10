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Песков прокомментировал решение Латвии о пошлинах на транзит зерна
Песков прокомментировал решение Латвии о пошлинах на транзит зерна - 10.09.2026, ПРАЙМ
Песков прокомментировал решение Латвии о пошлинах на транзит зерна
Латвия сама много потеряет из-за решения о 300-процентных пошлинах на транзит зерна из России и Белоруссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:23+0300
2026-09-10T14:23+0300
2026-09-10T14:23+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Латвия сама много потеряет из-за решения о 300-процентных пошлинах на транзит зерна из России и Белоруссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство LETA со ссылкой на премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса писало, что правительство Латвии намерено установить пошлину в размере 300% на транзит зерна из России и Белоруссии. "Латвия очень много потеряет из-за этого сама… Эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам. В данном случае это решение страны. Мировые рынки гораздо богаче, чем одна Латвия, и всегда есть альтернативное направление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают соответствующие действия властей Латвии.
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сельское хозяйство, газ, латвия, белоруссия, дмитрий песков
Сельское хозяйство, Газ, ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал решение Латвии о пошлинах на транзит зерна
Песков: Латвия сама много потеряет из-за решения о пошлинах на транзит зерна