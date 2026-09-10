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Многие страны БРИКС сталкиваются с незаконными ограничениями, заявил Песков - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Многие страны БРИКС сталкиваются с незаконными ограничениями, заявил Песков
Многие страны БРИКС сталкиваются с незаконными ограничениями, заявил Песков - 10.09.2026, ПРАЙМ
Многие страны БРИКС сталкиваются с незаконными ограничениями, заявил Песков
Многие страны БРИКС сталкиваются с незаконными ограничениями третьих стран и ищут способы обеспечения расчетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:24+0300
2026-09-10T14:24+0300
мировая экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Многие страны БРИКС сталкиваются с незаконными ограничениями третьих стран и ищут способы обеспечения расчетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В БРИКС многие страны сталкиваются с давлением, с незаконными ограничениями, которые вводятся третьими странами. Естественно, эти страны ищут варианты обеспечения взаиморасчета между собой при осуществлении экономического сотрудничества, создания совместных инвестиционных платформ и так далее и тому подобное. Все эти вопросы будут на повестке дня", - сказал Песков журналистам. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите.
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мировая экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
14:24 10.09.2026
 
Многие страны БРИКС сталкиваются с незаконными ограничениями, заявил Песков

Песков: многие страны БРИКС сталкиваются с незаконными ограничениями третьих стран

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Многие страны БРИКС сталкиваются с незаконными ограничениями третьих стран и ищут способы обеспечения расчетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В БРИКС многие страны сталкиваются с давлением, с незаконными ограничениями, которые вводятся третьими странами. Естественно, эти страны ищут варианты обеспечения взаиморасчета между собой при осуществлении экономического сотрудничества, создания совместных инвестиционных платформ и так далее и тому подобное. Все эти вопросы будут на повестке дня", - сказал Песков журналистам.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите.
 
Мировая экономикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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