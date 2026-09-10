https://1prime.ru/20260910/peskov-873193914.html
В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной
В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной
Разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:22+0300
2026-09-10T16:22+0300
2026-09-10T16:22+0300
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/82742/77/827427774_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38da737c64a9867b0e4ecb6fd4d3bf9c.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Предметно никаких разговоров не ведется", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли сейчас в Кремле возможность заключения энергетического перемирия с Украиной.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82742/77/827427774_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae86a7c085a5079fefd5233c5cea58c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной
Песков: разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной предметно не ведется