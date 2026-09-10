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В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной

В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной

Разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:22+0300

2026-09-10T16:22+0300

2026-09-10T16:22+0300

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Предметно никаких разговоров не ведется", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли сейчас в Кремле возможность заключения энергетического перемирия с Украиной.

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россия, украина, дмитрий песков