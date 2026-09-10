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В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной
В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной
Разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:22+0300
2026-09-10T16:22+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Предметно никаких разговоров не ведется", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли сейчас в Кремле возможность заключения энергетического перемирия с Украиной.
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
16:22 10.09.2026
 
В Кремле прокомментировали возможность энергетического перемирия с Украиной

Песков: разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной предметно не ведется

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Предметно никаких разговоров не ведется", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривают ли сейчас в Кремле возможность заключения энергетического перемирия с Украиной.
 
РОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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