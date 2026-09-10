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Подмосковье стало лидером среди регионов России по торговле с Китаем

Подмосковье стало лидером среди регионов России по торговле с Китаем - 10.09.2026, ПРАЙМ

Подмосковье стало лидером среди регионов России по торговле с Китаем

Московская область является лидером среди регионов России по торговле с Китаем, сегодня Подмосковье обеспечивает более 8% всего внешнеторгового оборота между... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:59+0300

2026-09-10T13:59+0300

2026-09-10T13:59+0300

бизнес

россия

московская область

китай

подмосковье

андрей воробьев

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Московская область является лидером среди регионов России по торговле с Китаем, сегодня Подмосковье обеспечивает более 8% всего внешнеторгового оборота между двумя странами, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Московская область ‒ лидер среди российских регионов по торговле с Китаем. С 2021 года взаимный товарооборот увеличился почти вдвое. Сегодня регион обеспечивает более 8% всего внешнеторгового оборота между двумя странами", - рассказали в пресс-службе. Согласно сообщению, в Московской области при участии китайских партнеров создаются и развиваются два крупных "сухих порта" для ускорения международной торговли. В Дмитровском округе строят вторую очередь терминально-логистического центра "Белый Раст", которая позволит создать 2 тысячи рабочих мест и увеличить пропускную способность в три раза. А в Наро-Фоминском к концу 2027 года планируют запустить крупный логистический хаб "Селятино". Как отметили в пресс-службе, Подмосковье и Китай реализуют ряд крупных инвестиционных проектов. В числе ключевых ‒ бизнес-парк "Гринвуд" в Красногорске. Сегодня 170 из 400 размещенных там компаний-резидентов – китайские. В настоящее время идет реализация второй очереди парка, запуск которой запланирован в следующем году. "Лидеры наших государств задают хороший тон в сотрудничестве регионов России и провинций Китая. Московская область этим очень дорожит. Мы первые по внешнеторговому обороту, при том, что не имеем нефти или газа. У нас два больших "сухих порта", которые каждый год показывают динамику как по экспорту, так и по импорту", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

московская область

китай

подмосковье

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бизнес, россия, московская область, китай, подмосковье, андрей воробьев