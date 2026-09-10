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ВРП на душу населения в Псковской области достиг 607 тысяч рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ
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ВРП на душу населения в Псковской области достиг 607 тысяч рублей
ВРП на душу населения в Псковской области достиг 607 тысяч рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ
ВРП на душу населения в Псковской области достиг 607 тысяч рублей
Показатель валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в Псковской области достиг 607 тысяч рублей, что в два раза больше по сравнению с 2018 годом, | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:54+0300
2026-09-10T14:59+0300
россия
общество
псковская область
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Показатель валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в Псковской области достиг 607 тысяч рублей, что в два раза больше по сравнению с 2018 годом, сообщил губернатор Михаил Ведерников. В четверг президент России Владимир Путин встретился с Ведерниковым. "В части экономики тоже идем опережающими темпами. Наиболее яркий показатель ВРП на душу населения достиг 607 тысяч рублей. Это рост более чем в два раза по сравнению с 2018 годом", - доложил Ведерников Путину.
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россия, общество , псковская область, владимир путин
РОССИЯ, Общество , ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Владимир Путин
14:54 10.09.2026 (обновлено: 14:59 10.09.2026)
 
ВРП на душу населения в Псковской области достиг 607 тысяч рублей

Ведерников: ВРП на душу населения в Псковской области вырос в два раза с 2018 года

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Показатель валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в Псковской области достиг 607 тысяч рублей, что в два раза больше по сравнению с 2018 годом, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В четверг президент России Владимир Путин встретился с Ведерниковым.
"В части экономики тоже идем опережающими темпами. Наиболее яркий показатель ВРП на душу населения достиг 607 тысяч рублей. Это рост более чем в два раза по сравнению с 2018 годом", - доложил Ведерников Путину.
 
РОССИЯОбществоПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬВладимир Путин
 
 
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