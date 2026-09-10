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В Политбюро ЦК КПК призвали развивать сотрудничество с Китаем
В Политбюро ЦК КПК призвали развивать сотрудничество с Китаем - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Политбюро ЦК КПК призвали развивать сотрудничество с Китаем
Предприятиям России и Китая необходимо не только укреплять сотрудничество в традиционных сферах, но и расширять взаимодействие в новых областях, сообщил член... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:02+0300
2026-09-10T13:02+0300
2026-09-10T13:02+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Предприятиям России и Китая необходимо не только укреплять сотрудничество в традиционных сферах, но и расширять взаимодействие в новых областях, сообщил член Политбюро ЦК КПК, заместитель Председателя ПК ВСНП КНР Ли Хунчжун на российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
"Надеюсь, что предприятия обеих сторон... углубят сотрудничество в традиционных областях, таких как торговля, инвестиции, транспортная инфраструктура, энергетика и ресурсы, и расширят сотрудничество в новых областях, таких как искусственный интеллект, цифровая экономика и "зеленые" отрасли", - сказал он.
VII Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса проходит 10-11 сентября в Москве.
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РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, МОСКВА
В Политбюро ЦК КПК призвали развивать сотрудничество с Китаем
Член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун: предприятиям России и КНР нужно расширять сотрудничество
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Предприятиям России и Китая необходимо не только укреплять сотрудничество в традиционных сферах, но и расширять взаимодействие в новых областях, сообщил член Политбюро ЦК КПК, заместитель Председателя ПК ВСНП КНР Ли Хунчжун на российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
"Надеюсь, что предприятия обеих сторон... углубят сотрудничество в традиционных областях, таких как торговля, инвестиции, транспортная инфраструктура, энергетика и ресурсы, и расширят сотрудничество в новых областях, таких как искусственный интеллект, цифровая экономика и "зеленые" отрасли", - сказал он.
VII Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса проходит 10-11 сентября в Москве.