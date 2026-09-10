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Половина российского экспорта удобрений приходится на страны БРИКС

Половина российского экспорта удобрений приходится на страны БРИКС - 10.09.2026, ПРАЙМ

Половина российского экспорта удобрений приходится на страны БРИКС

Половина всего российского экспорта минеральных удобрений приходится на страны БРИКС, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T22:16+0300

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2026-09-10T22:21+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Половина всего российского экспорта минеральных удобрений приходится на страны БРИКС, сообщил журналистам президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Продолжаем увеличивать поставки российской агрохимии в страны БРИКС в целом. Туда направляется половина всего российского экспорта минеральных удобрений", - сказал Гурьев. По его словам, суммарные поставки российских поставщиков в страны БРИКС в 2025 году достигли 23,4 миллиона тонн, установив новый исторический максимум. Для сравнения в 2024 году Россия поставила в страны БРИКС 21,5 миллиона тонн удобрений. "По сравнению с 2021 годом наш экспорт в страны БРИКС увеличился на три четверти. Каждая третья тонна агрохимии, импортированная участниками БРИКС, произведена в России", - подчеркнул Гурьев.

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