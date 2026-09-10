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В Польше ожидаются задержки поездов из-за акции протеста машинистов
В Польше ожидаются задержки поездов из-за акции протеста машинистов - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Польше ожидаются задержки поездов из-за акции протеста машинистов
Задержки поездов ожидаются во всей Польше в ближайшую пятницу из-за акции протеста машинистов, сообщил РИА Новости представитель профсоюза машинистов. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:17+0300
2026-09-10T13:17+0300
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ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Задержки поездов ожидаются во всей Польше в ближайшую пятницу из-за акции протеста машинистов, сообщил РИА Новости представитель профсоюза машинистов.
Машинисты решили провести акцию протеста после железнодорожной катастрофы, произошедшей в среду, когда на железнодорожном переезде грузовик въехал под поезд Intercity, следовавший по маршруту Щецин – Люблин, в результате чего 20 человек были ранены, а один человек – погиб.
"Наш протест проводится с целью обратить внимание на необходимость усилить меры безопасности на железнодорожных переездах. Мы не отказываемся вести поезда, но в течение 24 часов, начиная с полуночи, все поезда перед железнодорожными переездами будут снижать скорость до 20 километров в час", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, такая форма протеста коснется всех поездов – как региональных, так и составов дальнего следования.
"Завтра нужно ожидать задержек поездов по всей стране. Возможно, что некоторые рейсы придется даже отменить", - заключил представитель профсоюза.
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бизнес, польша
В Польше ожидаются задержки поездов из-за акции протеста машинистов
В Польше в пятницу ожидаются задержки поездов из-за акции протеста машинистов
ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Задержки поездов ожидаются во всей Польше в ближайшую пятницу из-за акции протеста машинистов, сообщил РИА Новости представитель профсоюза машинистов.
Машинисты решили провести акцию протеста после железнодорожной катастрофы, произошедшей в среду, когда на железнодорожном переезде грузовик въехал под поезд Intercity, следовавший по маршруту Щецин – Люблин, в результате чего 20 человек были ранены, а один человек – погиб.
"Наш протест проводится с целью обратить внимание на необходимость усилить меры безопасности на железнодорожных переездах. Мы не отказываемся вести поезда, но в течение 24 часов, начиная с полуночи, все поезда перед железнодорожными переездами будут снижать скорость до 20 километров в час", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, такая форма протеста коснется всех поездов – как региональных, так и составов дальнего следования.
"Завтра нужно ожидать задержек поездов по всей стране. Возможно, что некоторые рейсы придется даже отменить", - заключил представитель профсоюза.