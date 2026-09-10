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Porsche завершил продажу своих долей в Bugatti и Rimac за 1 млрд евро
Porsche завершил продажу своих долей в Bugatti и Rimac за 1 млрд евро - 10.09.2026, ПРАЙМ
Porsche завершил продажу своих долей в Bugatti и Rimac за 1 млрд евро
Немецкий автопроизводитель Porsche объявил о завершении продажи своих долей в Bugatti и Rimac за 1 миллиард евро, следует из пресс-релиза компании. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:50+0300
2026-09-10T17:50+0300
2026-09-10T17:50+0300
бизнес
porsche
volkswagen
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Porsche объявил о завершении продажи своих долей в Bugatti и Rimac за 1 миллиард евро, следует из пресс-релиза компании.
Porsche в апреле объявил о продаже долей в Bugatti Rimac и Rimac Group консорциуму инвесторов во главе с американской инвесткомпанией HOF Capital. В Bugatti Rimac немецкий производитель владел 45%, в Rimac Group 20,6%.
"После получения разрешения регулирующих органов производитель спортивных автомобилей 9 сентября 2026 года завершил сделку по продаже своих долей Bugatti Rimac и Rimac Group… Продажа принесет выручку в размере примерно 1 миллиарда евро", - говорится в сообщении Porsche.
Отмечается, что 250 миллионов евро из этой суммы будут направлены на финансирование пенсионных обязательств Porsche. С учетом завершения сделки компания скорректировала ожидания чистой денежной рентабельности своего автомобильного бизнеса по итогам года, увеличив прогноз до 5,5-7,5% с 3-5%.
Porsche AG является дочерней компанией Volkswagen.
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бизнес, porsche, volkswagen
Бизнес, Porsche, Volkswagen
Porsche завершил продажу своих долей в Bugatti и Rimac за 1 млрд евро
Porsche завершил продажу своих долей в Bugatti и Rimac за 1 миллиард евро
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Porsche объявил о завершении продажи своих долей в Bugatti и Rimac за 1 миллиард евро, следует из пресс-релиза компании.
Porsche в апреле объявил о продаже долей в Bugatti Rimac и Rimac Group консорциуму инвесторов во главе с американской инвесткомпанией HOF Capital. В Bugatti Rimac немецкий производитель владел 45%, в Rimac Group 20,6%.
"После получения разрешения регулирующих органов производитель спортивных автомобилей 9 сентября 2026 года завершил сделку по продаже своих долей Bugatti Rimac и Rimac Group… Продажа принесет выручку в размере примерно 1 миллиарда евро", - говорится в сообщении Porsche.
Отмечается, что 250 миллионов евро из этой суммы будут направлены на финансирование пенсионных обязательств Porsche. С учетом завершения сделки компания скорректировала ожидания чистой денежной рентабельности своего автомобильного бизнеса по итогам года, увеличив прогноз до 5,5-7,5% с 3-5%.
Porsche AG является дочерней компанией Volkswagen.