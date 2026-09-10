https://1prime.ru/20260910/pozhar-873208775.html

В Тверской области загорелся производственный цех в колонии

В Тверской области загорелся производственный цех в колонии - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Тверской области загорелся производственный цех в колонии

В ГУМЧС по Тверской области сообщили о возгорании в производственном цехе на площади 2,4 тысячи "квадратов" в Вышнем Волочке, где находится исправительная... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T22:30+0300

2026-09-10T22:30+0300

2026-09-10T22:30+0300

общество

россия

мчс

пожар

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873208775.jpg?1789068601

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. В ГУМЧС по Тверской области сообщили о возгорании в производственном цехе на площади 2,4 тысячи "квадратов" в Вышнем Волочке, где находится исправительная колония № 5, предварительно, пострадавших нет. Ранее в ГУ МЧС по региону в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о пожаре в женской колонии в Вышнем Волочке, ответили, что на месте работают пожарные, информация уточняется. "Сотрудники МЧС Тверской области ликвидируют пожар по адресу: город Вышний Волочек, Ржевский тракт. По прибытии первых отделений наблюдалось открытое горение производственного цеха. Площадь возгорания 2400 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве. По данным УФСИН, в Вышнем Волочке работает ФКУ "ИК № 5 УФСИН России по Тверской области". Вид режима: общий, для женщин, ранее не отбывавших лишение свободы. Колония находится на Ржевском тракте.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, мчс, пожар