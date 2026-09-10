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В Тверской области загорелся производственный цех в колонии - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В Тверской области загорелся производственный цех в колонии
В Тверской области загорелся производственный цех в колонии - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Тверской области загорелся производственный цех в колонии
В ГУМЧС по Тверской области сообщили о возгорании в производственном цехе на площади 2,4 тысячи "квадратов" в Вышнем Волочке, где находится исправительная... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T22:30+0300
2026-09-10T22:30+0300
общество
россия
мчс
пожар
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. В ГУМЧС по Тверской области сообщили о возгорании в производственном цехе на площади 2,4 тысячи "квадратов" в Вышнем Волочке, где находится исправительная колония № 5, предварительно, пострадавших нет. Ранее в ГУ МЧС по региону в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о пожаре в женской колонии в Вышнем Волочке, ответили, что на месте работают пожарные, информация уточняется. "Сотрудники МЧС Тверской области ликвидируют пожар по адресу: город Вышний Волочек, Ржевский тракт. По прибытии первых отделений наблюдалось открытое горение производственного цеха. Площадь возгорания 2400 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве. По данным УФСИН, в Вышнем Волочке работает ФКУ "ИК № 5 УФСИН России по Тверской области". Вид режима: общий, для женщин, ранее не отбывавших лишение свободы. Колония находится на Ржевском тракте.
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40
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общество , россия, мчс, пожар
Общество , РОССИЯ, МЧС, пожар
22:30 10.09.2026
 
В Тверской области загорелся производственный цех в колонии

В Вышнем Волочке произошел пожар на 2,4 тысячи "квадратах" в производственном цехе колонии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен - ПРАЙМ. В ГУМЧС по Тверской области сообщили о возгорании в производственном цехе на площади 2,4 тысячи "квадратов" в Вышнем Волочке, где находится исправительная колония № 5, предварительно, пострадавших нет.
Ранее в ГУ МЧС по региону в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о пожаре в женской колонии в Вышнем Волочке, ответили, что на месте работают пожарные, информация уточняется.
"Сотрудники МЧС Тверской области ликвидируют пожар по адресу: город Вышний Волочек, Ржевский тракт. По прибытии первых отделений наблюдалось открытое горение производственного цеха. Площадь возгорания 2400 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
По данным УФСИН, в Вышнем Волочке работает ФКУ "ИК № 5 УФСИН России по Тверской области". Вид режима: общий, для женщин, ранее не отбывавших лишение свободы.
Колония находится на Ржевском тракте.
 
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