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В Брянской области загорелся склад
В Брянской области загорелся склад - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Брянской области загорелся склад
Складское помещение горит в Навлинском районе Брянской области, пожар локализован, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС региона. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T22:35+0300
2026-09-10T22:35+0300
2026-09-10T22:35+0300
общество
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БРЯНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Складское помещение горит в Навлинском районе Брянской области, пожар локализован, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС региона. "Поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: населенный пункт Навля, улица Промышленная… Пожар локализован. В результате пожара пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Отмечается, что к тушению огня привлечены шесть единиц пожарной техники.
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общество , мчс, пожар, россия
Общество , МЧС, пожар, РОССИЯ
В Брянской области загорелся склад
МЧС: в Навлинском районе Брянской области локализовали пожар в складском помещении
БРЯНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Складское помещение горит в Навлинском районе Брянской области, пожар локализован, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС региона.
"Поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: населенный пункт Навля, улица Промышленная… Пожар локализован. В результате пожара пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что к тушению огня привлечены шесть единиц пожарной техники.