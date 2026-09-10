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В Брянской области загорелся склад

В Брянской области загорелся склад - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Брянской области загорелся склад

Складское помещение горит в Навлинском районе Брянской области, пожар локализован, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС региона. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T22:35+0300

2026-09-10T22:35+0300

2026-09-10T22:35+0300

общество

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БРЯНСК, 10 сен - ПРАЙМ. Складское помещение горит в Навлинском районе Брянской области, пожар локализован, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС региона. "Поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: населенный пункт Навля, улица Промышленная… Пожар локализован. В результате пожара пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Отмечается, что к тушению огня привлечены шесть единиц пожарной техники.

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общество , мчс, пожар, россия