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Продажи новых мотоциклов в России в августе выросли на 6,7% - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых мотоциклов в России в августе выросли на 6,7%
Продажи новых мотоциклов в России в августе выросли на 6,7% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых мотоциклов в России в августе выросли на 6,7%
Продажи новых мотоциклов в России в августе выросли на 6,7% в годовом выражении и составили 6,2 тысячи единиц, положительная динамика на отечественном рынке... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:02+0300
2026-09-10T12:02+0300
бизнес
промышленность
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России в августе выросли на 6,7% в годовом выражении и составили 6,2 тысячи единиц, положительная динамика на отечественном рынке мототехники сохраняется уже семь месяцев подряд, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "По итогам августа 2026 года в РФ было реализовано 6 165 новых мотоциклов... это на 6,7% больше, чем в августе прошлого года. Эксперты агентства отмечают, что рынок новых мотоциклов демонстрирует рост уже седьмой месяц подряд, то есть с февраля", - говорится в сообщении. Самой продаваемой маркой новых мотоциклов в стране в конце лета стала Regulmoto, чей результат составил 958 единиц. Следом расположились мотоциклы Voge (556 проданных экземпляров), Motoland (550 штук) и Racer (435 штук), а замыкает топ-5 августа бренд Rockot (205 мотоциклов). В "Автостате" отмечают, что на пять этих марок пришлось 44% всей проданной за месяц мототехники. Лидером модельного рейтинга стал Motoland XF300 (478 штук), за которым следуют Voge CU (273 мотоцикла) и Racer RC300 (203 штуки). Пятерку лидеров замыкают модели Voge SD (137 экземпляра) и Regulmoto GTO (136 штук). "Если рассматривать итоги 8 месяцев, то за указанный период в нашей стране продано 47,5 тысячи новых мотоциклов. Это на 12,8% больше, чем в январе-августе 2025 года", - добавили в "Автостате".
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бизнес, промышленность
Бизнес, Промышленность
12:02 10.09.2026
 
Продажи новых мотоциклов в России в августе выросли на 6,7%

Продажи новых мотоциклов в России в августе выросли на 6,7%, составив 6,2 тысячи единиц

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России в августе выросли на 6,7% в годовом выражении и составили 6,2 тысячи единиц, положительная динамика на отечественном рынке мототехники сохраняется уже семь месяцев подряд, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств).
"По итогам августа 2026 года в РФ было реализовано 6 165 новых мотоциклов... это на 6,7% больше, чем в августе прошлого года. Эксперты агентства отмечают, что рынок новых мотоциклов демонстрирует рост уже седьмой месяц подряд, то есть с февраля", - говорится в сообщении.
Самой продаваемой маркой новых мотоциклов в стране в конце лета стала Regulmoto, чей результат составил 958 единиц. Следом расположились мотоциклы Voge (556 проданных экземпляров), Motoland (550 штук) и Racer (435 штук), а замыкает топ-5 августа бренд Rockot (205 мотоциклов). В "Автостате" отмечают, что на пять этих марок пришлось 44% всей проданной за месяц мототехники.
Лидером модельного рейтинга стал Motoland XF300 (478 штук), за которым следуют Voge CU (273 мотоцикла) и Racer RC300 (203 штуки). Пятерку лидеров замыкают модели Voge SD (137 экземпляра) и Regulmoto GTO (136 штук).
"Если рассматривать итоги 8 месяцев, то за указанный период в нашей стране продано 47,5 тысячи новых мотоциклов. Это на 12,8% больше, чем в январе-августе 2025 года", - добавили в "Автостате".
 
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