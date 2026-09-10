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FT: торговый профицит Китая может привести к новому "китайскому шоку" - 10.09.2026, ПРАЙМ
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FT: торговый профицит Китая может привести к новому "китайскому шоку"
FT: торговый профицит Китая может привести к новому "китайскому шоку" - 10.09.2026, ПРАЙМ
FT: торговый профицит Китая может привести к новому "китайскому шоку"
Торговый профицит Китая стремительно растет, это может привести к новому "китайскому шоку" и негативно повлиять на экономику развитых стран, считает автор... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T23:17+0300
2026-09-10T23:17+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Торговый профицит Китая стремительно растет, это может привести к новому "китайскому шоку" и негативно повлиять на экономику развитых стран, считает автор газеты Financial Times (FT) Райан Авент (Ryan Avent). Первый "китайский шок", то есть резкое увеличение поставок товаров из страны на мировые рынки, начался примерно в конце 1990-х годов и набрал обороты после вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году. Как напоминает Авент, китайский экспорт в США тогда взлетел, в то время как поставки американских товаров в КНР росли более умеренными темпами, и в результате целые сегменты американской промышленности были опустошены. Затем, с 2007 по 2019 годы, доля чистого экспорта Китая в его ВВП резко сократилась - с почти 9% до менее 1%. "Теперь "китайский шок" вернулся! Торговый профицит Китая снова стремительно растет, угрожая богатым экономикам и вызывая требования об изменении китайской политики", - пишет Авент. Частично это объясняется, по словам эксперта, тем, что внутренний спрос в Китае остается на одном уровне после обвала рынка недвижимости шесть лет назад. Это привело к остановке одной из ключевых опор экономики и к потере значительной части благосостояния домохозяйств. Еще одной из причин Авент называет значительное снижение курса юаня. Китайская валюта заметно подешевела к доллару и евро с 2022 года.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, вто
Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, ВТО
23:17 10.09.2026
 
FT: торговый профицит Китая может привести к новому "китайскому шоку"

FT: торговый профицит Китая может привести к новому "китайскому шоку"

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Торговый профицит Китая стремительно растет, это может привести к новому "китайскому шоку" и негативно повлиять на экономику развитых стран, считает автор газеты Financial Times (FT) Райан Авент (Ryan Avent).
Первый "китайский шок", то есть резкое увеличение поставок товаров из страны на мировые рынки, начался примерно в конце 1990-х годов и набрал обороты после вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году.
Как напоминает Авент, китайский экспорт в США тогда взлетел, в то время как поставки американских товаров в КНР росли более умеренными темпами, и в результате целые сегменты американской промышленности были опустошены. Затем, с 2007 по 2019 годы, доля чистого экспорта Китая в его ВВП резко сократилась - с почти 9% до менее 1%.
"Теперь "китайский шок" вернулся! Торговый профицит Китая снова стремительно растет, угрожая богатым экономикам и вызывая требования об изменении китайской политики", - пишет Авент.
Частично это объясняется, по словам эксперта, тем, что внутренний спрос в Китае остается на одном уровне после обвала рынка недвижимости шесть лет назад. Это привело к остановке одной из ключевых опор экономики и к потере значительной части благосостояния домохозяйств.
Еще одной из причин Авент называет значительное снижение курса юаня. Китайская валюта заметно подешевела к доллару и евро с 2022 года.
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАКНРВТО
 
 
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