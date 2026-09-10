https://1prime.ru/20260910/putin-873168785.html
Путин в четверг обсудит с кабмином систему "Честный знак"
Путин в четверг обсудит с кабмином систему "Честный знак" - 10.09.2026, ПРАЙМ
Путин в четверг обсудит с кабмином систему "Честный знак"
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства РФ, основной темой обсуждения станет использование системы "Честный знак"... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T00:18+0300
2026-09-10T00:18+0300
2026-09-10T00:18+0300
россия
владимир путин
дмитрий григоренко
анна попова
росалкогольтабакконтроль
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873168785.jpg?1788988731
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства РФ, основной темой обсуждения станет использование системы "Честный знак" для обеления экономики.
В рамках совещания с докладами выступят вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Совещание пройдет в формате видео-конференц-связи.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
"ЧЕСТНЫЙ ЗНАК"
Государственная система цифровой маркировки товаров "Честный знак" действует в России с 2019 года, ее оператором выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Сейчас маркировка охватывает более 50 товарных групп - от продуктов питания и лекарств до радиоэлектроники и шин. В системе зарегистрированы свыше 1,1 миллиона компаний.
За время работы маркировка позволила сократить уровень нелегального оборота товаров на рынке с 24,7% до 7,6%. Система заблокировала на кассах страны свыше 3,7 миллиарда товаров с признаками фальсификата и контрафакта. Дополнительные поступления в бюджет за счет обеления рынка оцениваются в сумму около 2 триллионов рублей.
Ранее глава государства заявлял, что обеление российской экономики является важнейшей задачей, стоящей перед правительством. Первые шаги, сделанные в этом направлении, президент назвал эффективными, они приносят конкретный результат. Путин отмечал, работа по "дальнейшей декриминализации потребительского рынка" в России должна вестись на всех уровнях: правительства, федеральных ведомств, регионов. Но принимаемые меры не должны создавать барьеров для законопослушного бизнеса, подчеркивал президент.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий григоренко, анна попова, росалкогольтабакконтроль, роспотребнадзор
РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Григоренко, Анна Попова, Росалкогольтабакконтроль, Роспотребнадзор
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства РФ, основной темой обсуждения станет использование системы "Честный знак" для обеления экономики.
В рамках совещания с докладами выступят вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Совещание пройдет в формате видео-конференц-связи.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Государственная система цифровой маркировки товаров "Честный знак" действует в России с 2019 года, ее оператором выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Сейчас маркировка охватывает более 50 товарных групп - от продуктов питания и лекарств до радиоэлектроники и шин. В системе зарегистрированы свыше 1,1 миллиона компаний.
За время работы маркировка позволила сократить уровень нелегального оборота товаров на рынке с 24,7% до 7,6%. Система заблокировала на кассах страны свыше 3,7 миллиарда товаров с признаками фальсификата и контрафакта. Дополнительные поступления в бюджет за счет обеления рынка оцениваются в сумму около 2 триллионов рублей.
Ранее глава государства заявлял, что обеление российской экономики является важнейшей задачей, стоящей перед правительством. Первые шаги, сделанные в этом направлении, президент назвал эффективными, они приносят конкретный результат. Путин отмечал, работа по "дальнейшей декриминализации потребительского рынка" в России должна вестись на всех уровнях: правительства, федеральных ведомств, регионов. Но принимаемые меры не должны создавать барьеров для законопослушного бизнеса, подчеркивал президент.