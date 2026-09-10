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Путин в четверг обсудит с кабмином систему "Честный знак"

Путин в четверг обсудит с кабмином систему "Честный знак" - 10.09.2026, ПРАЙМ

Путин в четверг обсудит с кабмином систему "Честный знак"

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства РФ, основной темой обсуждения станет использование системы "Честный знак"... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T00:18+0300

2026-09-10T00:18+0300

2026-09-10T00:18+0300

россия

владимир путин

дмитрий григоренко

анна попова

росалкогольтабакконтроль

роспотребнадзор

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства РФ, основной темой обсуждения станет использование системы "Честный знак" для обеления экономики. В рамках совещания с докладами выступят вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Совещание пройдет в формате видео-конференц-связи. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. "ЧЕСТНЫЙ ЗНАК" Государственная система цифровой маркировки товаров "Честный знак" действует в России с 2019 года, ее оператором выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Сейчас маркировка охватывает более 50 товарных групп - от продуктов питания и лекарств до радиоэлектроники и шин. В системе зарегистрированы свыше 1,1 миллиона компаний. За время работы маркировка позволила сократить уровень нелегального оборота товаров на рынке с 24,7% до 7,6%. Система заблокировала на кассах страны свыше 3,7 миллиарда товаров с признаками фальсификата и контрафакта. Дополнительные поступления в бюджет за счет обеления рынка оцениваются в сумму около 2 триллионов рублей. Ранее глава государства заявлял, что обеление российской экономики является важнейшей задачей, стоящей перед правительством. Первые шаги, сделанные в этом направлении, президент назвал эффективными, они приносят конкретный результат. Путин отмечал, работа по "дальнейшей декриминализации потребительского рынка" в России должна вестись на всех уровнях: правительства, федеральных ведомств, регионов. Но принимаемые меры не должны создавать барьеров для законопослушного бизнеса, подчеркивал президент.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, дмитрий григоренко, анна попова, росалкогольтабакконтроль, роспотребнадзор